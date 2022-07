Iranski filmar Panahi bo moral odslužiti šestletno zaporno kazen

"Panahi je bil leta 2010 obsojen na skupno šest let zapora (...) in so ga poslali v zapor Evin, da tam prestaja kazen," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik sodstva Masud Setaješi.

Panahija so leta 2010 aretirali, ker naj bi podpiral protivladne demonstracije. Obsodili so ga zaradi "propagande proti sistemu" na šest let zapora, mu izrekli prepoved filmskega ustvarjanja ter prepovedali, da zapusti državo. A je leta 2010 v zaporu preživel le dva meseca, nato so ga pogojno izpustili na prostost z možnostjo, da lahko odločitev kadar koli prekličejo.

Panahija so ponovno aretirali 11. julija letos, ko je odšel na tožilstvo, da bi se pozanimal, kaj se dogaja z aretiranim filmskim ustvarjalcem Mohamedom Rasulofom, ki je maja skupaj s Panahijem v odprtem pismu obsodil aretacije več kolegov v njuni domovini.

62-letni Panahi je na mednarodnih filmskim festivalih za filme, ki kritizirajo sodobni Iran, prejel več nagrado, vključno glavno nagrado v Berlinu za film Taksi leta 2015 in nagrado za najboljši scenarij v Cannesu za film Trije obrazi leta 2018.

Je tretji režiser, ki so ga v Iranu aretirali ta mesec. Poleg njega in Rasulofa, ki je leta 2020 v Berlinu prejel zlatega medveda za film Zlo ne obstaja, so aretirali še filmskega ustvarjalca Mostafo Aleahmada.