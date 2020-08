Ireland Baldwin delila fotografijo poškodb po uličnem ropu

24-letna manekenka je pred kratkim doživela neprijetno izkušnjo, saj je bila žrtev napada in ulične kraje na parkirišču. Napadla naj bi jo ženska, ki je bila pod vplivom drog. Kasneje so jo aretirali, Baldwinova pa je fotografijo, na kateri se vidi njen poškodovan obraz, objavila na družbenem omrežju in s tem oboževalce opozorila, naj pazijo nase.

Ireland Baldwin, hči Aleca Baldwina in Kim Basinger je na omrežju Instagram s sledilci delila svojo fotografijo, na kateri so vidne poškodbe, ki so posledica napada na parkirišču. Baldwinova trdi, da je bila dan pred objavo napadena in oropana, posledice neprijetne izkušnje pa je delila s številnimi sledilci. Pod objavo je opisala svojo izkušnjo: ''Včeraj v poznem popoldnevu me je napadla ženska, ki je bila pod vplivom drog in zahtevala denar. Močno me je udarila po obrazu na parkirišču in vzela moje stvari ter nato skočila v avtomobil, ki ga je vozil njen mož ter z njim pobegnila.''Točne lokacije napada s sledilci ni delila, dodala pa je še, da je zadevo kasneje rešila policija in žensko aretirala, saj je neprijeten dogodek videlo kar nekaj prič.

''Policisti so mi povedali, da se takšni napadi dogajajo kar pogosto, saj so ljudje obupani in potrebujejo denar, ker jih je mnogo zaradi pandemije koronavirusa ostalo brez dela. Veliko je uličnih ropov in kraj,''je še razložila. Ireland je nato vse sledilce opozorila, naj bodo previdni: ''Tole objavljam, da vas opomnim, da morate biti zelo pazljivi in dobro opazovati okolico. To so zelo težki časi, zato moramo paziti drug na drugega.''

icon-expand Ireland je hči igralca Aleca Baldwina in legendarne Kim Basinger. FOTO: Profimedia