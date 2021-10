Ireland Baldwin z objavo podprla očeta Aleca Baldwina: Rada te imam, očka

Hči igralca Aleca Baldwina Ireland Baldwin je po tragični nesreči na družbenem omrežju Instagram objavila srčno sporočilo v podporo očetu. Alec je pred dnevi na snemanju novega filma Rust z rekvizitno pištlolo po nesreči ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins in režiserja Joela Souzo. Za Hutchinsovo je bil strel usoden, Souza pa je bil poškodovan in že okreva.

Tragična nesrečan na ranču Bonaza Creek v Santa Feju še ni pojasnjena. Policija še preiskuje dogajanje, med tem pa so odzivi javnosti na dogajanje zelo različni. Čeprav je šlo za nesrečo s tragičnim koncem, so mnogi Aleca Baldwina, ki je rekvizitno pištolo sprožil, že javno linčali. Policija med tem še ni nikogar aretirala.

icon-expand Ireland Baldwin in Alec Baldwin FOTO: Profimedia

Na družbenem omrežju pa se je po Alecu, njegovi ženi Hilarii, nečakinji Hailey in možu Halyne Hutchins oglasila še Baldwinova hčerka Ireland. Na Instagramu je delila sporočilo Tracey Nolan, ženske, s katero je Alec sodeloval pri nastajanju enega izmed njegovih filmov. Tracey je zapisala: "Pri svojem delu sem sodelovala z zvezdniki, ki so imeli res nenavadne želje. Vendar ne tvoj oče. Njegova edina zahteva je bila, da so v njegovi hotelski sobi vedno mleko in kosmiči ob obisku njegove hčere. To je bila edina želja. To mi bo ostalo za vedno v spominu."

Ireland je ob fotografiji tega zapisa dodala: "Ob vseh gnusnih in grozilnih komentarjih, elektronskih sporočilih, SMS-ih in glasovnih sporočilih, ki sem jih v teh dneh dobila, je to sporočilo izjema. Poznam svojega očeta, vi pa ga pač ne. Rada te imam, očka!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaj se je dogajalo in kako je prišlo do nesreče v Novi Mehiki, še ni znano. Po poročanjih naj bi 63-letni Alec še vadil prizor navzkrižnega streljanja, ki bi ga nato posneli. Ko mu je asistent režije podal rekvizitno pištolo, mu je bilo rečeno, da so v njej slepi naboji. A ta se je sprožila, zadela direktorico fotografije in režiserja, strel pa je bil za Halyno usoden.