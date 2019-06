Irina ni zagrenjena po razhodu z Bradleyjem?

Shaykova torej ne deluje prizadeto, čeprav smo zadnje dni lahko brali, kako je bil Cooper do nje "čustveno odsoten" med snemanjem filmaZvezda je rojena, ko je snemal z Lady Gaga . Pevka in igralka se je, prav tako, zanimivo, po snemanju omenjenega filma razšla s svojim partnerjem.

Irina pa na Instagramu, na katerem ima dobrih 12 milijonov sledilcev, ne daje vtisa zagrenjenosti, saj je objavila fotografiji. Na eni sedi ob morski gladini z ledeniki v ozadju, na drugi pa stoji v bikinju na skali, s travnatim pobočjem in slapom v ozadju.

Zato so številni spletni komentatorji že napovedali, da je samo še vprašanje časa, kdaj bosta Gaga in Cooper najavila, da sta skupaj, sploh če sodimo po kemiji, ki sta jo ustvarila pred kamero in tudi na živih nastopih, kakršen je bil na letošnji podelitvi oskarjev, ko je ona prejela nagrado za najboljšo pesem.

"Skušala sta rešiti zvezo, a se je vse spremenilo," so o razhodu Irine in Bradleyja poročali viri. Paru se je med zvezo rodila zdaj dveletna hčerka Lea De Seine Shayk Cooper, sicer pa sta bila večino časa, ko sta bila skupaj, o svoji zvezi zelo skrivnostna. Le malokdo je vedel, kaj se dogaja med njima, menda sta bila zelo malo skupaj, saj sta bila zaposlena vsak po svoje, on s filmskim delom, ona pa z manekenskim.