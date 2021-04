Irina Shayk in Bella Hadid blesteli na modni brvi

Modna hiša Mugler je predstavila kolekcijo za pomlad/poletje 2021, na virtualni modni reviji pa so se tokrat sprehodile Bella Hadid, Irina ShaykinSoo Joo Park, manjkala pa ni niti zvezdnica serijeEuphoria Hunter Schafer.

Bella Hadidje navdušila z različnimi videzi, za katere lahko brez ovinkarjenja rečemo, da so namenjeni drznim modnim navdušencem. 24-letna lepotica, rojena v Washingtonu, je pri enem od izhodov nosila popolnoma prosojen bleščeč zgornji del brez rokavov, ki je uspešno zakrival intimne dele. Njen videz so dopolnile modre rokavice, ki so segale vse do ramen. Uspešna manekenka se je pojavila tudi v prosojnem stezniku iz tila s črnimi trakovi čez prsi.