Irina Shayk in Bradley Cooper skupaj v Benetkah, z njima hči in njegova mama

Čeprav so zvezdniki zaradi stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu odpovedali svojo udeležbo na beneškem filmskem festivalu, pa so se kljub temu mnogi odpravili v Italijo. Med njimi sta tudi Bradley Cooper in Irina Shayk, ki sta nedavno skupaj preživela počitnice, v Italiji pa sta se jima pridružila njuna hči in 48-letnikova mati.

Fotografi so v objektive ujeli Bradleyja Cooperja in Irino Shayk, ki sta se skupaj odpravila v Benetke. V Italijo je z njima pripotovala tudi njuna hči Lee De Seine, pridružila pa se jim je tudi igralčeva mama Gloria Cooper. Družino so fotografirali med vožnjo z vodnim taksijem, nekdanji par pa je v družbi drug drugega deloval zelo sproščeno. icon-expand Bradley Cooper in Irina Shayk s hčerjo v Benetkah FOTO: Profimedia Bradley in Irina sta se med potjo ves čas smehljala, v nekem trenutku pa je igralec objel svojo nekdanjo partnerico. Po vožnji s čolnom so odšli na kosilo. Manekenka je pred dnevi z objavo na družbenem omrežju razkrila, da je bila na počitnicah z nekdanjim fantom. Na Instagramu je delila Cooperjevo fotografijo, na kateri brez majice leži na kajaku. icon-expand Irina Shayk in Bradley Cooper sta še vedno zelo 'domača' drug z drugim. FOTO: Profimedia Shayk in Cooperjeva nista skupaj že štiri leta, odkar sta se razšla, pa skupaj skrbita za hčer Leo. Večkrat se je šušljalo, da se je par pobotal, vendar nista nikoli potrdila obnovitve zveze. Irino so pred kratkim fotografirali s Tomom Bradyjem, gost restavracije, v kateri sta skupaj večerjala, pa je povedal, da sta uživala v "zasebni in za javnost zaprti" večerji za dva v Sushi Azabu v newyorški soseski Tribeca. PREBERI ŠE Irina Shayk in Tom Brady ujeta na skrivnem zmenku "Za večerjo sem jedel suši in ko sem končal z obrokom, je vstopil Tom Brady. Zaposleni so športnika takoj pospremili v ločeno zasebno sobo. Nekaj minut pozneje, ko sem zunaj klepetal s prijatelji, smo videli tudi Irino, kako je vstopila v omenjeno sobo," je povedal vir.