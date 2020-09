Irina Shayk in Bradley Cooper ujeta v objemu

Čeprav sta se ruska manekenka Irina Shayk in ameriški igralec Bradley Cooper po štirih letih razmerja lani razšla, so ju tokrat fotografi ujeli na newyorških ulicah, kjer ju je spremljala tudi hčerka Lea. Zvezdnika sta si bila zelo naklonjena in ljubeča drug do drugega. So čustva med njima res povsem ugasnila?

Čeprav sta se Irina in Bradley že pred časom razšla, se zadnje dni veliko družita.

Bradley CooperinIrina Shayk sta lani uradno končala zvezo, njuni številni oboževalci pa še niso izgubili povsem upanja za njuno ljubezensko razmerje. 34-letna slavna manekenka z ruskimi koreninami in 45-letni igralec sta pokazala, da kljub ločitvi še vedno ohranjata tesne odnose. Kar je seveda razvidno po zadnjih posnetih fotografijah, ki so prišle v javnost. Na njih se nekdanja zakonca ljubeče objemata, medtem ko njuna hčerka Lea sedi v otroškem vozičku.



Fotografi so nekdanja zakonca ujeli v objemu.

Nekdanja partnerja sta se kljub končanemu štiriletnemu razmerju odločila ohraniti srčen odnos in si med drugim delita tudi skrbništvo nad dveletno hčerko. Iz tega razloga seveda ni presenetljivo, da imata čudovit odnos. Bradley in Irina nikoli nista pretirano izpostavljala svojega razmerja. Potem ko sta Bradley in Lady Gagaskupaj zaigralav filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born),so se zaradi njune izjemne kemije pojavile glasne govorice, da nista bila samo igralska kolega, ampak sta imela romanco. Takrat so številni mediji namigovali, da se je zaradi teh govoric igralčev odnos z manekenko močno poslabšal.

Je še upanje za njuno spravo?