Irina Shayk in Jason Sudeikis skupaj na večerji

Jason Sudeikis in Irina Shayk sta se nedavno mudila v New Yorku, kjer sta se s prijatelji udeležila večerje v znani restavraciji, ki jo je gostil Edward Enninful, urednik znane angleške modne revije. Igralca in manekenko so fotografi ujeli med poslovilnim objemom, ki je že sprožil številna ugibanja.