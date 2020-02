Irina Shayk na zvezdniški zabavi v družbi Bradleyja Cooperja

Na Instagramu britanskega Voguea so objavili galerijo fotografij, na katerih so številni zvezdniki, med njimi Margot Robbie, Edward Enninful, Florence Pugh, Jourdan Dunn ... Za skupno fotografijo pa sta pozirala tudi Bradley in Irina in s tem dokazala, da sta kljub razhodu še vedno v dobrih odnosih. Zvezdnica je sicer največ časa preživela v družbi modnega oblikovalca Riccarda Tiscija, s katerim sta že več let dobra prijatelja.