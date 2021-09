Irina Shayk o odnosu s Kanyejem Westom molči

Odnos med z grammyjem nagrajenim 44-letnim pevcem in Irino se je očitno že po enem mesecu po francoskem pobegu ohladil, saj je vir za portal Page Six dejal: "Všeč ji je kot prijatelj, vendar ne želi imeti odnosa z njim."

Viri so za portal Page Six junija potrdili, da se raperjeva žena Kim Kardashian , s katero ne živita več skupaj, zaveda razvijajočega odnosa med njima in s tem ni imela nobenih težav, da je po njeni februarski vložitvi dokumentov za razvezo zakonske zveze on šel naprej in obrnil novo poglavje.

"Jutri se bo pojavila govorica, da hodim s svojim vratarjem? Potem bo pojutrišnjem na vrsti nekdo drug," je 35-letna Rusinja Irina komentirala svojo domnevno zvezo s slavnim raperjem za portal HighSnobiety . "Poglejte, vedno je nekaj in to zgolj zadržim zase," je še dodala.

V zadnjih tednih je Kanye spodbudil govorice, da je tik pred spravo s Kim Kardashian, zvezdnico šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians), ki ga lahko spremljate na BRIO. Naj omenimo, da sta avgusta na promocijskim dogodku in poslušanju njegovega zadnjega albuma Donda poustvarila poročno svatbo iz leta 2014.

Namesto da bi Irina razpravljala o Kanyeju Westu, si je za omenjen portal vzela čas in raje pohvalila nekdanjega izbranca 46-letnega igralca Bradleyja Cooperja, s katerim ima 4-letno hčerko Leo:"On je zelo vključen oče in ne potrebuje pomoči – niti varuške. Lea je šla z njim na počitnice za skoraj dva tedna. Niti enkrat ju nisem poklicala."