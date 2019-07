Irina Shayk po razhodu z Bradleyjem Cooperjem spregovorila o poroki

Supermanekenka Irina Shayk in igralec Bradley Cooper sta se razšla pred dobrim mesecem dni po štirih letih razmerja, ki je mnogim delovalo kot eno najtrdnejših in najzvestejših razmerij v Hollywoodu. Svojo ljubezen sta okronala tudi s hčerko Leo De Seine Shayk Cooper, ki danes šteje dve leti. Po njunem razhodu je svet za trenutek obstal v šoku in nejeveri, številni pa so razhod pripisali igralčevi domnevni naklonjenosti do njegove soigralke v filmu Zvezda je rojena, Lady Gaga. Med namigovanji, kaj bi lahko botrovalo koncu razmerja enega najlepših hollywoodskih parov, so pristale tudi govorice, da je imela svoje prste vmes Bradleyjeva mama, ki naj bi bila do svojega sina od nekdaj pretirano zaščitniška. Zaradi tega naj bi se nekdanja partnerja začela čedalje pogosteje prepirati. A spomnimo, noben izmed njiju še ni javno komentiral razhoda, zato je resnični razlog še vedno ovit v tančico skrivnosti, trenutno pa je njuna največja skrb dogovor o deljenem skrbništvu.

Shaykova je zdaj prvič po koncu razmerja pristala na naslovnici revije Harper's Bazaar, kjer je med drugim povedala, kako zdaj gleda na poroko. Njen odgovor je najverjetneje mnoge presenetil, saj je popolnoma neprizadeto dejala: ''Seveda še vedno verjamem v poroko. Zakaj ne bi? Nič nimam proti takšni zvezi.''

Medtem, ko še vedno verjame v zakonsko zvezo, pa ne verjame v popolnost. Pod eno izmed njenih novih fotografij je namreč pristal njen citat, v katerem je priznala, da je tudi ona samo živo bitje, z vsemi napakami in nepravilnostmi, s katerimi se sooča čisto vsak posameznik.