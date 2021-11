Irina Shayk pod roko nasmejanega Bradleyja Cooperja: sta skupaj?

Igralec Bradley Cooper in manekenka Irina Shayk, ki imata skupaj hčerko Leo, sta znova v središču pozornosti. Fotografi so slavna zvezdnika ujeli v objektiv na ulicah New Yorka. Med sprehodom je Irina pod roko držala Bradleyja, oba pa sta bila videti srečna. So se iskrice stare ljubezni znova zanetile?

icon-expand Si bosta Bradley Cooper in Irina Shayk dala novo priložnost? FOTO: Profimedia

Bosta Bradley Cooper in Irina Shayk šla po stopinjah Jennifer Lopez in Bena Afflecka, ki sta leto na novo obudila svojo staro ljubezen? 46-letni Bradley Cooper, zvezdnik filma Zvezda je rojena (A Star is Born), in 35-letna ruska manekenka Irina sta za jesenski sprehod izbrala kombinacijo vsakdanjih-elegantnih oblačil. Cooper je imel oblečene modre kavbojke in črn pulover s kapuco, videz pa je dopolnil s klasičnim mornarsko modrim plaščem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Shaykova se je medtem grela v črnem plašču, na sebi pa je imela ohlapne hlače in belo srajco na gumbe. Videz je dopolnila s sončnimi očali in obrazno masko, lase pa je imela spete v figo. Paparaci so nekdanja zaljubljenca ujeli, kako sta se med hojo tiščala skupaj in kot poroča portal Page Six , sta se odpravljala do Cooperjevega domovanja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bradley in Irina sta svojo ljubezen pred leti zapečatila z rojstvom hčerke Lee, ki je marca dopolnila štiri leta. Leta 2019 pa sta se po štiriletni zvezi razšla. Slavna starša sta po razhodu ostala v dobrih odnosih, fotografi pa so ju večkrat ujeli skupaj. Zaradi hčerke, za katero imata deljeno skrbništvo, pa preživita skupaj tudi veliko časa. V intervjuju za marčevsko izdajo revije Elle je manekenka svojega bivšega označila za "najbolj izjemnega očeta" in spregovorila o tem, kako vzgajata hčerko. "Nikoli nisem razumela koncepta sostarševstva," je povedala za revijo. "Ko sem s svojo hčerko, sem stoodstotno mati, in ko je ona s svojim očetom, je on stoodstotno njen oče. Sostarševstvo je v resnici starševstvo."