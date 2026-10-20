Irina Shayk 'pozabila majico' in na zabavi po modni reviji pritegnila poglede

Victorijini angelčki si lahko privoščijo vse, skoraj vse. Supermodel Irina Shayk je po uspešni modni reviji Victoria's Secret z enako dozo samozavesti in oblačil nadaljevala tudi na zabavi. Malo je reči, da je zgolj v nedrčku in prosojnih hlačah pritegnila veliko pozornosti. Njen videz je združeval črn nedrček in prosojno tkanino, skozi katero so se videle tudi spodnjice.

Na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, povezani z njeno izbiro, samozavestjo, izklesanimi trebušnimi mišicami in pomembno obletnico, ki jo je 40-letna manekenka obeležila istega večera.