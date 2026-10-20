Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Irina Shayk 'pozabila majico' in na zabavi po modni reviji pritegnila poglede

Los Angeles, 20. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Irina Shayk

Ruska manekenka Irina Shayk je z udeležbo na modni reviji Victoria's Secret obeležila deset let od svojega prvega nastopa na tej prestižni modni pisti. Po koncu dogodka se je udeležila zabave v klubu The Bird Streets v zahodnem Hollywoodu, kamor je prispela nasmejana in samozavestno. A angelski nasmeh ni zasenčil dejstva, da je 'pozabila' obleči majico.

Victorijini angelčki si lahko privoščijo vse, skoraj vse. Supermodel Irina Shayk je po uspešni modni reviji Victoria's Secret z enako dozo samozavesti in oblačil nadaljevala tudi na zabavi. Malo je reči, da je zgolj v nedrčku in prosojnih hlačah pritegnila veliko pozornosti. Njen videz je združeval črn nedrček in prosojno tkanino, skozi katero so se videle tudi spodnjice.

Na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, povezani z njeno izbiro, samozavestjo, izklesanimi trebušnimi mišicami in pomembno obletnico, ki jo je 40-letna manekenka obeležila istega večera.

Irina Shayk na zabavi.
Irina Shayk na zabavi.
FOTO: X

Letošnja modna revija je bila namreč za Irino še posebej pomembna, saj je z njo zaznamovala deset let od svojega debija na modni brvi Victoria's Secret. Na dogodku so se ji pridružile tudi številne druge znane manekenke, med njimi Adriana Lima ter sestri Bella in Gigi Hadid.

Na zabavi po reviji ni bila edina, ki je izbrala nekoliko drznejši videz. Med najbolj opaznimi je bila tudi Bella Hadid, ki je navdih za svojo opravo našla v enem najbolj znamenitih videzov Britney Spears. Izbrala je črno čipkasto miniobleko, pod katero je kombinirala spodnje perilo, s čimer je obudila estetiko začetka tisočletja. Med gosti so bili tudi pevka Tate McRae in številni drugi obrazi iz sveta mode in zabave.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
irina shayk victoria secret drzno zabava

Donald Trump razkril, zakaj uporablja ličila: Nočem izgledati kot mrlič

Zadovoljna.si Na zabavo prišla v povsem strgani obleki
Zadovoljna.si Zasmehovali so jo zaradi zob, zdaj je slavna igralka
Moskisvet.com Tej zvezdnici pripada ta izklesani trebušček
Moskisvet.com Nosila je nesramno oprijet kombinezon, ki je pokazal vse
24ur.com Lady Gaga ne bi ponovila spornega videza z obleko iz govejega mesa
24ur.com Irina Shayk pred karnevalom v Riu pokazala veliko gole kože
24ur.com Jennifer Lopez v čipkastem perilu napovedala prihod valentinovega
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Slabost, utrujenost in odpor do hrane: Kako preživeti prve tedne nosečnosti?
Slabost, utrujenost in odpor do hrane: Kako preživeti prve tedne nosečnosti?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, kje se je prepustila strastem, Loren iz Love Island Adria je storila isto
Dnevni horoskop: Strelci poslušajo svoje srce, ribe bodo občutljive
Dnevni horoskop: Strelci poslušajo svoje srce, ribe bodo občutljive
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
Mikrovaranje: nedolžno dopisovanje ali prvi znak težav v razmerju?
Mikrovaranje: nedolžno dopisovanje ali prvi znak težav v razmerju?
vizita
Portal
Zdravilo za erektilno disfunkcijo bi lahko spodbujalo tudi mišice
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Kaj nam o zdravju črevesja pove blato, ki potone?
Kaj nam o zdravju črevesja pove blato, ki potone?
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
cekin
Portal
Teh poklicev mladi nočejo več opravljati, podjetja pa nujno iščejo ljudi
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
moskisvet
Portal
Skrita nevarnost za žile: Zakaj je treba ukrepati že v tridesetih
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Hči legende, ki jo pozna ves svet: v ringu ne pozna milosti
Hči legende, ki jo pozna ves svet: v ringu ne pozna milosti
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
dominvrt
Portal
Ga pograbiti ali pustiti? To je vprašanje, ki si ga zastavlja skoraj vsak lastnik vrta
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
okusno
Portal
Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'
Pozabite na cimetove polžke: tokrat jih pripravite v obliki puhastih rogljičkov
Pozabite na cimetove polžke: tokrat jih pripravite v obliki puhastih rogljičkov
To napako pri nakupovanju delamo skoraj vsi – rešitev pa je presenetljivo preprosta!
To napako pri nakupovanju delamo skoraj vsi – rešitev pa je presenetljivo preprosta!
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
voyo
Portal
Umori v naši hiši
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022