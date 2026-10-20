Irina Shayk 'pozabila majico' in na zabavi po modni reviji pritegnila poglede

Victorijini angelčki si lahko privoščijo vse, skoraj vse. Supermodel Irina Shayk je po uspešni modni reviji Victoria's Secret z enako dozo samozavesti in oblačil nadaljevala tudi na zabavi. Malo je reči, da je zgolj v nedrčku in prosojnih hlačah pritegnila veliko pozornosti. Njen videz je združeval črn nedrček in prosojno tkanino, skozi katero so se videle tudi spodnjice.
Na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, povezani z njeno izbiro, samozavestjo, izklesanimi trebušnimi mišicami in pomembno obletnico, ki jo je 40-letna manekenka obeležila istega večera.
Letošnja modna revija je bila namreč za Irino še posebej pomembna, saj je z njo zaznamovala deset let od svojega debija na modni brvi Victoria's Secret. Na dogodku so se ji pridružile tudi številne druge znane manekenke, med njimi Adriana Lima ter sestri Bella in Gigi Hadid.
Na zabavi po reviji ni bila edina, ki je izbrala nekoliko drznejši videz. Med najbolj opaznimi je bila tudi Bella Hadid, ki je navdih za svojo opravo našla v enem najbolj znamenitih videzov Britney Spears. Izbrala je črno čipkasto miniobleko, pod katero je kombinirala spodnje perilo, s čimer je obudila estetiko začetka tisočletja. Med gosti so bili tudi pevka Tate McRae in številni drugi obrazi iz sveta mode in zabave.
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