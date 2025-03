Irina Shayk pred karnevalom v Riu pokazala veliko gole kože

Manekenka Irina Shayk se je odpravila na karneval v Rio de Janeiro, kjer je bila tudi del karnevalske povorke. 37-letna manekenka je nadela pomanjkljivo opravo v modri barvi, še prej pa je razburkala družbena omrežja z objavo gole fotografije, ob kateri je pripisala, da je navdušena in nervozna, ker je lahko del tega praznovanja.

Irina Shayk je bila del otvoritvene povorke karnevala v Riu de Janeiru, kjer je navdušila v modrem pomanjkljivem kostumu in pripadajočem okrasju s perjem in diamantki. Še preden se je podala na ulice in doživela festivalsko vzdušje, pa je na družbenem omrežju delila golo fotografijo, ob kateri je priznala, da je nervozna, a hkrati navdušena, da je lahko del tega velikega dogodka.

"Počaščena sem, da sem lahko del parade. Navdušena sem in vznemirjena. Brazilija, rada te imam. Hvala za tako toplo dobrodošlico. Kako lepa priložnost, ob kateri sem lahko tukaj in praznujem življenje in ljubezen," je pripisala ob fotografiji, na kateri leži na postelji, nosi zgolj nakit z modrimi kristali, z rokami pa si zakriva intimne dele.

Pozneje je delila še fotografije iz parade, kjer je oblečena v poln kostum, pokazala pa je tudi vzdušje. Na eni od fotografij je v družbi brazilske igralke Giovanne Lancellotti, ki nosi kostum rdeče barve, v objavi pa je pripisala: "Uščipnite me, tole so sanje! Ne morem verjeti, da je to resnično. Brazilija, najlepša hvala za ljubezen, ki si mi jo dala! Rio, bil si magičen! Brazilija, obsedena sem s teboj!"

Pod objavama, ki ju je všečkalo več deset tisoč ljudi, so se zvrstili številni komentarji, med katerimi so njeni oboževalci pohvalili njen izgled s simboli ognja in rdečimi srčki. Nekdo pa je celo zapisal, da je 1000-krat boljša kot Ronaldova Georgina.