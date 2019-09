Irina Shayk se po ločitvi osredotoča na manekensko kariero

ManekenkaIrina Shaykse je pred tremi meseci ločila od priljubljenega igralca Bradleyja Cooperja, ki je skupaj z Lady Gaga zaigral v filmu Zvezda je rojena in s tem dvignil veliko prahu. Irini po ločitvi ni preveč hudo, saj se osredotoča na svojo manekensko kariero in spet dokazuje, da je še vedno na samem vrhu v svojem poklicu. Po razhodu je že večkrat stopila na modno pisto in sodelovala z različnimi priznanimi modnimi znamkami.