Irina Shayk ukradla poglede v Benetkah

Pri naših zahodnih je beneški filmski festival v polnem teku. 83. edicija dogodka je v Benetke privabila marsikatero odmevno ime iz sveta filma in slavnih nasploh. Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi manekenka ruskih korenin Irina Shayk.
Zvezdnica je za dogodek nadela oprijeto črno kreacijo luksuzne italijanske modne znamke Dolce&Gabbana. Drzna kreacija, ustvarjena po navdihu steznika, je poudarila izklesano postavo 40-letnice in pritegnila pozornost fotografov na rdeči preprogi.
V preteklih dneh so se po rdeči preprogi sprehodile tudi manekenka Kendall Jenner in sveže pečena Ronaldova soproga Georgina Rodriguez. Pozornost je pritegnila tudi filmska zvezdnica Sydney Sweeney. Med prvimi so v Benetke prispeli George in Amal Clooney, Laura Dern, Kate Mara, Maggie Gyllenhaal, Danny Boyle, Claire Foy, Guy Pearce in Jack O'Connell.
Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu. Ustanovljen je bil leta 1932 in velja za enega od treh najprestižnejših filmskih festivalov, skupaj s festivaloma v Cannesu in Berlinu. Festival je del Beneškega bienala, mednarodne razstave umetnosti, in vsako leto podeljuje prestižno nagrado zlati lev (Leone d'Oro) za najboljši film, kar predstavlja vrhunec umetniške in kulturne promocije filma.
Steznik ali korzet je kos oblačila, ki se uporablja za oblikovanje telesa v želeno silhueto, zlasti za stiskanje pasu in podpiranje prsi. Njegova uporaba sega v 16. stoletje, ko je postal nepogrešljiv del ženske mode na evropskih dvorih. Skozi stoletja se je njegova vloga spreminjala; v viktorijanski dobi je bil simbol družbenega statusa in strogih moralnih norm, v sodobni visoki modi pa se je preoblikoval v drzen, samostojen modni element, ki ga oblikovalci uporabljajo za poudarjanje ženske samozavesti in telesne estetike.
Izraz 'haute couture' se nanaša na ekskluzivno izdelavo oblačil po meri, ki so ročno izdelana iz najkakovostnejših materialov in zahtevajo izjemno natančnost ter veliko ur dela. V Franciji je ta izraz zaščiten in ga lahko uporabljajo le modne hiše, ki izpolnjujejo stroge kriterije. Čeprav Dolce&Gabbana deluje v okviru luksuzne mode, njihove kreacije na rdečih preprogah pogosto sledijo filozofiji visoke mode, saj so unikatne, prilagojene posameznici in predstavljajo vrhunec italijanske obrtniške tradicije in luksuznega dizajna.
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