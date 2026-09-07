Irina Shayk ukradla poglede v Benetkah

Pri naših zahodnih je beneški filmski festival v polnem teku. 83. edicija dogodka je v Benetke privabila marsikatero odmevno ime iz sveta filma in slavnih nasploh. Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi manekenka ruskih korenin Irina Shayk .

Zvezdnica je za dogodek nadela oprijeto črno kreacijo luksuzne italijanske modne znamke Dolce&Gabbana. Drzna kreacija, ustvarjena po navdihu steznika, je poudarila izklesano postavo 40-letnice in pritegnila pozornost fotografov na rdeči preprogi.

V preteklih dneh so se po rdeči preprogi sprehodile tudi manekenka Kendall Jenner in sveže pečena Ronaldova soproga Georgina Rodriguez. Pozornost je pritegnila tudi filmska zvezdnica Sydney Sweeney. Med prvimi so v Benetke prispeli George in Amal Clooney, Laura Dern, Kate Mara, Maggie Gyllenhaal, Danny Boyle, Claire Foy, Guy Pearce in Jack O'Connell.