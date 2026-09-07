Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Irina Shayk ukradla poglede v Benetkah

Benetke, 07. 09. 2026 11.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Irina Shayk na beneškem filmskem festivalu

Manekenka Irina Shayk se je sprehodila po rdeči preprogi 83. beneškega filmskega festivala. V drzni kreaciji luksuzne italijanske modne znamke Dolce&Gabbana je ukradla pogled marsikoga. Zvezdnica je namreč v toaleti, ustvarjeni po navdihu steznika, pokazala veliko gole kože.

Pri naših zahodnih je beneški filmski festival v polnem teku. 83. edicija dogodka je v Benetke privabila marsikatero odmevno ime iz sveta filma in slavnih nasploh. Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi manekenka ruskih korenin Irina Shayk.

Zvezdnica je za dogodek nadela oprijeto črno kreacijo luksuzne italijanske modne znamke Dolce&Gabbana. Drzna kreacija, ustvarjena po navdihu steznika, je poudarila izklesano postavo 40-letnice in pritegnila pozornost fotografov na rdeči preprogi. 

V preteklih dneh so se po rdeči preprogi sprehodile tudi manekenka Kendall Jenner in sveže pečena Ronaldova soproga Georgina Rodriguez. Pozornost je pritegnila tudi filmska zvezdnica Sydney Sweeney. Med prvimi so v Benetke prispeli George in Amal Clooney, Laura Dern, Kate Mara, Maggie Gyllenhaal, Danny Boyle, Claire Foy, Guy Pearce in Jack O'Connell.

Razlagalnik

Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu. Ustanovljen je bil leta 1932 in velja za enega od treh najprestižnejših filmskih festivalov, skupaj s festivaloma v Cannesu in Berlinu. Festival je del Beneškega bienala, mednarodne razstave umetnosti, in vsako leto podeljuje prestižno nagrado zlati lev (Leone d'Oro) za najboljši film, kar predstavlja vrhunec umetniške in kulturne promocije filma.

Steznik ali korzet je kos oblačila, ki se uporablja za oblikovanje telesa v želeno silhueto, zlasti za stiskanje pasu in podpiranje prsi. Njegova uporaba sega v 16. stoletje, ko je postal nepogrešljiv del ženske mode na evropskih dvorih. Skozi stoletja se je njegova vloga spreminjala; v viktorijanski dobi je bil simbol družbenega statusa in strogih moralnih norm, v sodobni visoki modi pa se je preoblikoval v drzen, samostojen modni element, ki ga oblikovalci uporabljajo za poudarjanje ženske samozavesti in telesne estetike.

Izraz 'haute couture' se nanaša na ekskluzivno izdelavo oblačil po meri, ki so ročno izdelana iz najkakovostnejših materialov in zahtevajo izjemno natančnost ter veliko ur dela. V Franciji je ta izraz zaščiten in ga lahko uporabljajo le modne hiše, ki izpolnjujejo stroge kriterije. Čeprav Dolce&Gabbana deluje v okviru luksuzne mode, njihove kreacije na rdečih preprogah pogosto sledijo filozofiji visoke mode, saj so unikatne, prilagojene posameznici in predstavljajo vrhunec italijanske obrtniške tradicije in luksuznega dizajna.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Irina Shayk benetke filmski festival obleka

Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovita

24ur.com Irina Shayk v Cannesu pokazala veliko gole kože
Zadovoljna.si Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Zadovoljna.si Slavna lepotica ukradla vse poglede v ozkem korzetu
Bibaleze.si Zvezdnica s svojim nosečniškim videzom ukradla vso pozornost
Moskisvet.com Kakšen dekolte! Oprtih ust je pustila tako moške kot ženske
Zadovoljna.si Veljala je za lepotico, polnila pa so ji uničila obraz
24ur.com Pamela Anderson po mesecih naravnega videza obraz modne znamke ličil
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
zadovoljna
Portal
Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
vizita
Portal
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
cekin
Portal
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
moskisvet
Portal
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
dominvrt
Portal
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929