Irina Shayk našla uteho pri drugem moškem

Po dobrem mesecu samskega življenja je tudi Irina Shayk našla tolažbo pri drugem moškem. Med sprehodom po New Yorku so paparaci ujeli rusko supermanekenko skupaj z dveletno hčerko Leo De Seine Shayk Cooper . Tam pa nista bili sami, saj se jima je pridružil skrivnosten moški.

33-letna manekenka se je pred dobrim mesecem razšla z Bradleyjem Cooperjem, s katerim sta bila skupaj od leta 2015. Razloga za svoj nepričakovan razhod uradno še nista navedla, a številni predvidevajo, da sta se razšla zaradi igralčeve domnevne naklonjenosti do njegove soigralke v filmu Zvezda je rojena, Lady Gaga. Govorice o čustvih, ki naj bi jih drug do drugega gojila soigralca v priljubljenem filmu, naj bi bile po poročanju zanesljivega vira resnične, saj naj bi se 33-letna pevka in igralka nedavno preselila v Bradleyjevo stanovanje v New Yorku.