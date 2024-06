Irka Bambie Thug pritegnila poglede na premieri v Londonu

Irska glasbenica, znana pod umetniškim imenom Bambie Thug , se je v Londonu pojavila na premieri dokumentarnega filma Rite Here Rite Now švedske metal skupine Ghost , kjer je ponovno vzbudila pozornost s svojim videzom. Letošnja predstavnica Irske na glasbenem tekmovanju Evrovizija je na rdečo preprogo stopila v črnem nedrčku in dolgih hlačah, ki jih je potegnila navzdol, da so izpod njih kukale spodnjice, sprednje zobe pa si je pobarvala na črno.

"Zelo sem ponosna na vse nas, ki smo med prvo deseterico in smo se borili proti vsemu, kar se je dogajalo v zaodrju. Bilo je težko in strašljivo. Ponosna sem in hočem samo reči – mi smo Evrovizija, EBU ni Evrovizija, j*** EBU. Sploh me ne zanimajo. Obstaja skupnost, ljubezen, moč vseh nas. Ljudje so povedali svoje, queerji prihajajo, nebinarni smo zmagali," je takrat rekla v solzah.