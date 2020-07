Iskalna akcija za Nayo Rivero: policisti v jezeru našli truplo

Policisti so sporočili, da so v kalifornijskem jezeru, v katerem že več dni iščejo pogrešano igralko Nayo Rivera, našli truplo. 33-letno zvezdnico so nazadnje opazili, ko se je s 4-letnim sinom odpravila na vožnjo s čolnom po jezeru Piru.

Igralka Naya Rivera, ki je zaigrala v seriji Glee, je že več dni pogrešana. 33-letno zvezdnico so nazadnje opazili, ko se je s 4-letnim sinomJoseyjem vkrcala na čoln na jezeru Piru v bližini Los Angelesa. Njenega sina so našli samega na čolnu, nato pa takoj sprožili iskalno akcijo. Po poročanju Sky newsaso policisti sporočili, da so v kalifornijskem jezeru, v katerem je pred dnevi izginila sled za ameriško zvezdnico, zdaj našli truplo. Za zdaj še ni znano, ali gre za pogrešano igralko ali ne. Iz šerifovega oddelka v Venturi so že pred dnevi sporočili, da domnevajo, da je igralka mrtva, a so vseeno sprožili ponovitveno iskalno akcijo. icon-expand Naya Rivera je še vedno pogrešana. FOTO: Profimedia