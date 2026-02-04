Naslovnica
Tuja scena

Iskanje pogrešane mame Savannah Guthrie se nadaljuje, vključen FBI

Arizona, 04. 02. 2026 15.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Savannah Guthrie z mamo

Pred dnevi je družina priljubljene ameriške voditeljice Savannah Guthrie prijavila izginotje Nancy Guthrie, voditeljičine mame. V preiskavo se je zdaj vključil tudi FBI, kot poročajo ameriški mediji, pa naj bi bila 84-letnica ugrabljena, na njenem domu pa so našli sledi krvi.

Da gre najverjetneje za ugrabitev, je za ameriške medije že potrdil šerif okrožja Pima Chris Nanos, vir blizu preiskave pa je za People razkril, da so na domu Nancy Guthrie našli sledi, ki naj bi bile kaplje krvi. Policija teh trditev še ni potrdila, so pa v preiskavo vključeni agenti FBI, ki so opravili obisk na domu voditeljičine sestre Annie, ki živi v Arizoni.

Družini voditeljice Savannah Guthrie ob strani stojijo tudi sosedje, ki so jim podporo izrazili z izdelanim plakatom.
Družini voditeljice Savannah Guthrie ob strani stojijo tudi sosedje, ki so jim podporo izrazili z izdelanim plakatom.
FOTO: Profimedia

Kot je poročal Page Six, naj bi bili na dveurnem srečanju prisotni tudi lokalni policisti in najverjetneje tudi priljubljena voditeljica oddaje Today, Savannah Guthrie. Zadnja, ki je bila z materjo v živo v stiku, je bila Annie, ki naj bi Nancy po skupni večerji pospremila do doma v Tucsonu, od koder naj bi nato izginila. Tiskovni predstavnik lokalne policije je v izjavi že dejal, da preiskovalci verjamejo, da je Nancy izginila sredi noči, najverjetneje pa je dom zapustila proti svoji volji.

Preiskujejo domnevne zahteve za odkupnino

Šerifov urad je medtem potrdil, da preiskujejo tudi domnevna sporočila z zahtevami za odkupnino in še preverjajo njihovo avtentičnost. Ta naj bi bila poslana tudi na lokalno televizijo, ali so v tem času že dobili izsledke in potrdili, da so pristna, pa ni razkril. Sporočila je sicer prevzel FBI, pregledali pa bodo vsako med njimi. "So kot vsak drug dokaz. Vi nam ga pošljete, mi ga preučimo kot morebitno sled," je na tiskovni konferenci povedal Nanos, ki je na vprašanje, ali še iščejo živo osebo, odgovoril: "Upamo, da ja." Kot je znano, je 84-letnica brez potrebnih zdravil, ki jih sicer mora redno prejemati.

Preberi še 'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'

Savannah Guthrie ne bo odpotovala v Italijo

Savannah Guthrie je medtem že odpovedala svoje sodelovanje kot sovoditeljica otvoritvene slovesnosti na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, ki jih bo v ZDA prenašala televizijska mreža NBC. Tiskovni predstavnik je v izjavi sporočil: "Savannah se nam ne bo pridružila na olimpijskih igrah, saj se v tem težkem času posveča družini. Naša srca so z njo in celotno družino Guthrie, medtem ko se iskanje njene mame nadaljuje. Kmalu bomo z vami delili več informacij v povezavi z otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger in njihovim pokrivanjem."

Savannah Guthrie ne bo odpotovala na zimske olimpijske igre v Italijo.
Savannah Guthrie ne bo odpotovala na zimske olimpijske igre v Italijo.
FOTO: Profimedia

54-letna voditeljica bi morala slovesnost povezovati skupaj s Terryjem Gannonom, pridružil pa bi se jima še večkratni dobitnik zlate medalje v deskanju Shaun White. V Italijo bi morala odpotovati tudi za posebno oddajo, ki bi jo pripravila skupaj z nekdanjo voditeljico Hodo Kotb.

Razlagalnik

FBI je kratica za Federal Bureau of Investigation (Zvezni preiskovalni urad). Gre za domačo obveščevalno agencijo in glavno kazenskopravno agencijo zvezne vlade Združenih držav Amerike. Njegova naloga je varovanje ZDA pred terorističnimi, tujskimi obveščevalnimi in kibernetskimi grožnjami ter zagotavljanje spoštovanja zakonov. FBI preiskuje zvezna kazniva dejanja, vključno z ugrabitvami, izsiljevanjem, goljufijami in drugimi oblikami kriminala, ki presegajo pristojnost lokalnih organov pregona.

Šerif je v Združenih državah Amerike izvoljeni ali imenovani vodja šerifovega oddelka, ki je pristojen za izvajanje zakonov na območju okrožja. Šerifovi oddelki so običajno odgovorni za vzdrževanje javnega reda in miru, preiskovanje kaznivih dejanj, upravljanje z zapori ter zagotavljanje varnosti v sodnih postopkih. V nekaterih državah imajo šerifi tudi širše pristojnosti, vključno z nadzorom nad prometom in drugimi javnimi službami.

NBC je kratica za National Broadcasting Company. Gre za eno največjih ameriških televizijskih mrež, ki je znana po predvajanju novic, športnih dogodkov, zabavnih oddaj in dramskih serij. NBC je bila ustanovljena leta 1926 kot radijska mreža, leta 1941 pa je začela s televizijskim oddajanjem. Danes je del korporacije NBCUniversal, ki je v lasti Comcast Corporation.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
