Tuja scena

Iskrena izpoved zvezdnice Igre prestolov: Postala sem žrtev kulta

London, 26. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Igralka je postala žrtev kulta.

Hannah Murray je delila svojo težko izkušnjo iz preteklosti, ko je doživela popoln psihotični zlom. Zvezdnica serije Igra prestolov je za tuje medije priznala, da so bile njene psihične težave posledica vključitve v wellness sekto. Poudarila je še, da je postala žrtev in se pustila zavesti, saj je zapravila na tisoče dolarjev za različne tečaje in storitve.

"Nihče ni imun na manipulacijo, ne glede na stopnjo izobrazbe ali socialni status," je prepričana Hannah Murray, ki je nedavno javno priznala, da je pred leti doživela popoln psihotični zlom. Njene težave so bile posledica vključitve v tisto, kar danes opisuje kot nevarno wellness sekto. Zvezdnica Igre prestolov je obenem še dodala, da si pogosto rečemo, da se kaj takega nam ne more zgoditi, a si s tem naredimo medvedjo uslugo.

Hannah Murray je delila svojo težko izkušnjo iz preteklosti.
Hannah Murray je delila svojo težko izkušnjo iz preteklosti.
FOTO: Profimedia

Za tuje medije je podrobneje opisala, kaj se je zgodilo. "Začetek mojega padca se je začel na videz nedolžno. Med snemanjem filma Detroit sem prek osebnega trenerja spoznala energetsko zdravilko, ki me je vpeljala v hierarhično organizacijo. Prostor te organizacije je bil nabit s specifično energijo, visoko erotizirano, čeprav se ni zgodilo nič fizičnega," je povedala. Vodenje skupine je bilo v rokah karizmatičnega moškega, ki je stopil v prostor, poln žensk, in takoj uporabil svojo dominantnost. Igralka se spominja, da so bile njegove prve besede povezane s spolnostjo, kar je bila očitna taktika za spremembo vzdušja iz nežnega in poduhovljenega v nekaj bolj provokativnega in podrejenega. To stopnjevanje napetosti je bilo namenjeno rušenju osebnih meja posameznic v skupini.

Finančni in čustveni davek vstopa v takšno skupino je bil za zvezdnico ogromen. Povedala je, da je zapravila na tisoče dolarjev za različne tečaje in storitve v upanju, da bo dosegla neko posebno duhovno modrost in izjemnost. Namesto obljubljenega odrešenja pa se je njeno stanje drastično poslabšalo. Psihotična epizoda, ki je sledila, je bila tako intenzivna, da je bila potrebna hospitalizacija na psihiatričnem oddelku. Tam so zdravniki ugotovili, da njene težave niso le duhovne narave, ampak so simptom bipolarne motnje, ki so jo v kultu namesto z ustrezno medicinsko pomočjo le še stopnjevali s svojimi metodami.

Igralka je postala žrtev kulta.
Igralka je postala žrtev kulta.
FOTO: Profimedia

36-letnica je o svojih težavah spregovorila v nedavnem intervjuju za The Guardian, svojo izkušnjo pa je opisala tudi v prihajajočih spominih z naslovom The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness. Njena zgodba je opomin na to, kako hitro se lahko iskanje osebne rasti sprevrže v uničujočo izkušnjo. Prav zato se igralka danes zavestno odmika od česar koli, kar je povezano z industrijo dobrega počutja oziroma wellnessom. Priznala je, da ji celo povsem nedolžne stvari povzročajo tesnobo, zato ne prakticira več meditacije, ne stopi v trgovine s kristali in se ne ukvarja z jogo. "Ne počnem več joge, ker ne vem povsem, kaj bi se lahko pojavilo v moji zavesti, kar bi preseglo moj osebni prag znosnosti," je še dejala.

Hannah Murray Igra prestolov wellness kult duševno zdravje psihotični zlom bipolarna motnja Skins

