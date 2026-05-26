Iskrena izpoved zvezdnice Igre prestolov: Postala sem žrtev kulta

"Nihče ni imun na manipulacijo, ne glede na stopnjo izobrazbe ali socialni status," je prepričana Hannah Murray, ki je nedavno javno priznala, da je pred leti doživela popoln psihotični zlom. Njene težave so bile posledica vključitve v tisto, kar danes opisuje kot nevarno wellness sekto. Zvezdnica Igre prestolov je obenem še dodala, da si pogosto rečemo, da se kaj takega nam ne more zgoditi, a si s tem naredimo medvedjo uslugo.

Za tuje medije je podrobneje opisala, kaj se je zgodilo. "Začetek mojega padca se je začel na videz nedolžno. Med snemanjem filma Detroit sem prek osebnega trenerja spoznala energetsko zdravilko, ki me je vpeljala v hierarhično organizacijo. Prostor te organizacije je bil nabit s specifično energijo, visoko erotizirano, čeprav se ni zgodilo nič fizičnega," je povedala. Vodenje skupine je bilo v rokah karizmatičnega moškega, ki je stopil v prostor, poln žensk, in takoj uporabil svojo dominantnost. Igralka se spominja, da so bile njegove prve besede povezane s spolnostjo, kar je bila očitna taktika za spremembo vzdušja iz nežnega in poduhovljenega v nekaj bolj provokativnega in podrejenega. To stopnjevanje napetosti je bilo namenjeno rušenju osebnih meja posameznic v skupini.

Finančni in čustveni davek vstopa v takšno skupino je bil za zvezdnico ogromen. Povedala je, da je zapravila na tisoče dolarjev za različne tečaje in storitve v upanju, da bo dosegla neko posebno duhovno modrost in izjemnost. Namesto obljubljenega odrešenja pa se je njeno stanje drastično poslabšalo. Psihotična epizoda, ki je sledila, je bila tako intenzivna, da je bila potrebna hospitalizacija na psihiatričnem oddelku. Tam so zdravniki ugotovili, da njene težave niso le duhovne narave, ampak so simptom bipolarne motnje, ki so jo v kultu namesto z ustrezno medicinsko pomočjo le še stopnjevali s svojimi metodami.

