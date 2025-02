Isla Fisher o ločitvi s Sacho Baronom Cohenom: Najtežja stvar, ki sem jo storila

Isla Fisher je v novem intervjuju spregovorila o ločitvi od igralca Sache Barona Cohena in dejala, da je to bila najtežja stvar, ki jo je kdaj morala storiti. Par, ki je bil poročen od leta 2010, je aprila 2024 sporočil, da se je njun zakon končal, 49-letnica pa se je pozneje oboževalcem zahvalila za podporo, a o razvezi ni želela več javno govoriti.

"To je najtežja stvar, ki sem jo storila, skozi ta proces pa sem se veliko naučila o sebi. Nikoli si nisem predstavljala, da moja družina kdaj ne bo več skupaj, a sva predana in ljubeča starša," je povedala za The Sunday Times.

Zvezdnica se je zahvalila tudi svojim prijateljicam in v solzah dejala:"Ženske, ki so v mojem življenju, so me držale pokonci. Prijateljice, ki sem jih našla znotraj našega poklica, so mi stale ob strani. Tukaj sem zaradi njih. Naučila sem se res veliko o moči prijateljstva med ženskami in o tem, kdo sem kot oseba, ki ni od nekoga partnerica, in kakšne so moje vrednote. Te lekcije so me drago stale."