'Isti teden, isti kraj, ista obleka - različna leta'

34-letna izraelska lepotica Bar Refaeli je objavila kolaž fotografij iz prve, druge in sedanje nosečnosti, ki sta posneti v isti obleki na istem mestu ter v istem tednu nosečnosti. Razlika je samo ta, da so bile posnete v različnem časovnem obdobju – prva je bila posneta 2016, druga 2017 in zadnja, tretja pa leta 2019.