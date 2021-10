Italijanka Diletta Leotta in turški zvezdnik Can Yaman razdrla zaroko

Can Yaman , ki bo novembra dopolnil 32 let, je slovenske gledalke navdušil v uspešnici Jutranja ptica. S 30-letno Diletto Leotta sta razdrla zaroko. Slednja je bila gostja v oddaji Verrisimo , kjer ni mogla skrivati čustev. Jasno je dala vedeti, da do priljubljenega zvezdnika še vedno čuti naklonjenost, saj se ljubezenskih čustev, ki sta jih strastno doživljala v zadnjih nekaj mesecih, ne da kar čez noč ugasniti.

"Nikoli ne govorim o ljubezni, a to je bila lepa zgodba, sanje, pravljica ... Bila je ljubezen na prvi pogled. Dva tridesetletnika, ki sta se spoznala, zaljubila in skušala živeti v veliki strasti. Sicilijanka in Turek, kakšna eksplozivna mešanica je to. Oba sva zelo strastna, on celo bolj od mene. Bilo je kratko, a lepo. Kočljivo je, kajti ko se zaljubiš v tako znanega človeka, se moraš soočiti tudi z vsem, kar to prinese zraven. Težko je ohraniti zasebnost. Vsi najini trenutki so bili objavljeni v medijih, a to je včasih težko," je iskreno dejala Diletta, ki priznava, da se čustva niso povsem ohladila.