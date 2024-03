Italijanska lepotica: Ljudje mislijo, da me je ustvarila umetna inteligenca

Umetna inteligenca za nekatere manekenke in manekene predstavlja problem. Na spletu se namreč pojavlja vedno več profilov lepih posameznikov, ki jih je ustvarila tehnologija. "Zelo frustrirajoče je, da ljudje mislijo, da me je ustvarila umetna inteligenca," je za Jam Press dejala 29-letna Ines Trocchia , italijanska lepotica, za katero marsikdo misli, da je videti predobro, da bi bila resnična.

Prav zaradi številnih objavljenih fotografij in videoposnetkov se manekenka čudi, da ljudje še vedno dvomijo v njen obstoj. "Vedno lahko ugotovite, kdaj gre za modela umetne inteligence, saj imajo povsod enak obraz," je pojasnila, a opozorila, da je bila tudi sama tarča umetne inteligence . "Opazila sem, da računi botov celo kradejo moje telo in mu dajejo umetne obraze. Enega od mojih videoposnetkov je popolnoma ukradel račun robota in tam je dobil več ogledov kot na mojem profilu."

"To je zame popolna norost," je dejala v intervjuju. "Šokantno mi je, da se nekateri sprašujejo, ali sem resnična. Mislim, da moj profil ni podoben profilu bota," je prepričana manekenka, ki se lahko pohvali s sodelovanji z vrhunskimi modnimi znamkami od Philipa Pleina do Dolce & Gabbane. Poleg tega ima tudi 1,6 milijona sledilcev na Instagramu, njene vsebine pa prejmejo po več deset tisoč všečkov.

In pri tem ni edina. "Pogovarjala sem se z nekaterimi svojimi kolegi in prijatelji v industriji in imajo isti problem." Trocchia trdi, da umetna inteligenca z brisanjem meje med resničnim in virtualnim svetom prispeva k že tako visokim standardom lepote, kar se ji zdi slabo tako za manekensko industrijo kot za družbo na splošno. "Nekateri profili umetne inteligence, ki sem jih videla, postavljajo popolnoma nemogoče standarde," je pojasnila. "Manekenke so po navadi zelo mladostne, s prsmi in potezami, ki niso sorazmerne z njihovimi telesi."

Italijanka je sicer v intervjuju priznala, da se tudi sama občasno poslužuje orodij za preurejanje fotografij.