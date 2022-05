Italijanska poroka Travisa in Kourtney že v polnem teku

Evropa je že nekaj časa eksotična destinacija za razkošne poroke zvezdnikov, pogosto pa si za to priložnost izberejo prav Italijo. Čeprav sta se Travis Barker in Kourtney Kardashian že poročila v Las Vegasu, poroko pa uradno potrdila še na uradu v Santa Barbari, sta se odločila, da bosta poročne zaobljube izmenjala tudi pred prijatelji in družino, za lokacijo poročnega slavja pa sta izbrala italijansko pristaniško mesto Portofino.

Pred dnevi so k našim sosedom že prispele članice razvpite družine Kardashian-Jenner, ki bodo pred oltar pospremile Kourtney. 43-letnica je pred kratkim prvič dahnila usodni 'da', s soprogom pa si bosta privoščila razkošno poročno slavje v dvorcu iz 16. stoletja nad pristaniščem Portofino. Prihod dlavne družine, ki ima svoj resničnostni šov seveda ni ostal neopažen, da se o njh govori, pa so s svojimi modnimi opravami poskrbele tudi Kim, Khloe, Kendall, Kylie in Kris.

Kot je znano, je družina že imela predporočno kosilo, delček njihove zasebnosti pa je z objavami na družbenem omrežju razkrila Khloe, ki je delila nekaj fotografij in oboževalcem pokazala, kako luksuzno preživlja čas v Italiji. Na eni izmed fotografij je pokazala slavnostno pripravljeno mizo s cvetličnimi aranžmaji iz belih cvetov in limon, postavljenimi na prtih z modrimi vzorci. Družina je preživela nekaj skupnega časa na jahti in raziskovala italijansko obalo. Njena hči True je ostala doma, čas pa preživlja z očetom, košarkarjem Tristanom Thompsonom.

icon-expand FOTO: Instagram icon-chevron-left icon-chevron-right

Poročni vikend pri naših sosedih preživljajo v dvorcu Castello Brown, kdo vse se jim bo še pridružil, pa ni znano. Kot kaže bo z mladoporočencema nazdravila pevka Beyonce, ki se je že prijavila v bližjem hotelu v mestu Portofino. V hotelu naj bi pričakovali še nekaj hollywoodskih zvezdnikov. Kourtney in Travis naj bi načrtovala še eno poročno slavje, ki ga bosta gostila, ko se vrneta v Los Angeles. Mladoporočenca na spregodu po Portofinu v črnih opravah

icon-expand Kourtney Kardashian in Travis Barker na sprehodu po mestu. FOTO: Profimedia