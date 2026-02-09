Naslovnica
Tuja scena

Komik zaradi groženj odpovedal sodelovanje na festivalu v Sanremu

Rim, 09. 02. 2026 13.26 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Andrea Pucci

Andrea Pucci je umaknil svojo udeležbo z glasbenega festivala v Sanremu zaradi žalitev in groženj, usmerjenih proti njemu in njegovi družini, po tem ko ga je državna radiotelevizija RAI napovedala kot sovoditelja. Incident je sprožil širšo politično debato o svobodi govora in nadzoru nad mediji v Italiji.

Italijanska desničarska premierka Giorgia Meloni je obtožila levosredinsko opozicijo, da poskuša utišati kritike v kulturnem in zabavnem sektorju. To se je zgodilo po tem, ko je komik Andrea Pucci, ki simpatizira z desnico, odpovedal sodelovanje na glasbenem festivalu v Sanremu, ki velja za enega najpomembnejših televizijskih dogodkov v državi. Kot razlog za umik je Pucci navedel žalitve in grožnje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Andrea Pucci
Andrea Pucci
FOTO: Profimedia

Pucci naj bi letos nastopil na festivalu Sanremo, ki se bo začel 24. februarja. Vendar je v nedeljo odpovedal svojo udeležbo, potem ko ga je državna radiotelevizija RAI napovedala kot sovoditelja enega od večerov. Kot je izjavil, je napovedi sledil val žalitev in groženj, tudi takih, ki so bile usmerjene proti njegovi družini.

Premierka pa je komika javno podprla. "Grozljivo je, da se umetnik leta 2026 čuti prisiljen opustiti svoje delo zaradi ozračja ustrahovanja in sovraštva," je zapisala na platformi X. Po njeni oceni "neliberalni premik levice v Italiji" postaja vse bolj zastrašujoč.

60-letni Pucci je sicer znan po politično nekorektnih šalah. Po napovedi njegovega nastopa ga je Demokratska stranka označila za "očitno desničarskega, fašističnega in homofobičnega". Tudi organizacija za varstvo potrošnikov Codacons je kritizirala povabilo, da bi Pucci vodil Sanremo.

Po pisanju agencije APA je spor del širšega konflikta glede kulture in medijev v Italiji. Opozicija desničarsko koalicijo, ki je na oblasti od leta 2022, obtožuje, da sistematično vrši ideološki vpliv na medije in kulturne ustanove. Vladni predstavniki to zavračajo in trdijo, da si v resnici politična levica lasti izključni nadzor nad kulturnim sektorjem.

Kritika opozicije se nanaša na RAI, ki jo nasprotniki zaradi tesnih vezi z vlado posmehljivo imenujejo TeleMeloni. Po njihovih trditvah je Meloni od nastopa funkcije oktobra 2022 vse bolj polnila vodilne položaje v RAI z zaupanja vrednimi sodelavci.

Andrea Pucci Sanremo Giorgia Meloni kultura grožnje
