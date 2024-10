Italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani razkril, kdaj se bo upokojil

Italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani , sicer ustanovitelj luksuzne italijanske modne hiše, ki nosi njegovo ime, je nedavno dejal, da se namerava v roku dveh ali treh let upokojiti. 90-letnik je svoj modni imperij začel ustvarjati pred 50 leti, a je doslej vztrajno zavračal vsa vprašanja o nasledstvu. Kdo bo podjetje vodil po njegovi upokojitvi, ni znano, saj modni oblikovalec nima otrok, koga bo določil za svojega naslednika, pa še ni razkril.

"Še vedno si lahko pustim dve ali tri leta na čelu podjetja, a ne več, saj bi to lahko bilo negativno," je povedal za italijanski časopis Corriere della Sera in dodal, da najverjetneje ne bo ostal dlje časa: "Ponoči ne morem spati, ne poznam več globokega in mirnega spanca, ki sem ga imel včasih. Sedaj ponoči sanjam, v sanjah pa gradim prihodnost."

90-letnik je ob tem povedal še, da vidi službeno prihodnost, v kateri mu več ne bo treba govoriti 'da' ali 'ne'. Razkril je še, da so morebitni investitorji bolj vztrajni, a trenutno ne vidi te možnosti, da bi v podjetje pripeljal koga od zunaj. Ker se mu zdi ključno, da ohrani podjetje neodvisno, saj ga je za nasledstvo zgradil s takšno strukturo in protokolom, s katero bo to lažje dosegel, je še povedal za časopis.