Italijanski umetnik Andrea Bocelli povedal, kako z družino preživlja božični dan

''Božič je čas sreče in veselja. Na ta dan, ki ga preživljam s svojo družino, želim vse spomniti na duhovni pomen tega praznika. Zame je zelo pomembno, da imamo v hiši poleg božičnega drevesa tudi jaslice, saj je to tradicija, ki jo naša družina spoštuje. Božični dan začnemo z družinskim druženjem, nato gremo k sveti maši – ali k polnočnici ali jutranji. Kadar gremo k maši zjutraj, darila odpremo, ko se vrnemo domov in čakamo na kosilo.''Tako je praznovanje božičnega dne opisal italijanski tenorist Andrea Bocelli. Svetovna zvezda in dobitnik zlatega globusa je velik tradicionalist in najlepše dni v letu preživlja z ženo Veronico, sinovoma Amosom in Matteom ter s hčerkoVirginijo.