Kim Kardashian v Italiji znova v drznih opravah

Ameriška zvezdnica Kim Kardashian je to poletje preživela pri naših zahodnih sosedih, kjer je požela ogromno zanimanja s svojim videzom. Njene drzne modne izbire, med katerimi izstopajo nekatere skoraj provokativne, so povzročile buren odziv javnosti in dvignile precej prahu na družbenih omrežjih, kjer je zdaj delila tudi galerijo fotografij s poletnega oddiha in svojim sledilcem pokazala še nevidene oprave.

Kim Kardashian je na družbenem omrežju delila fotografije z letošnjega oddiha po Italiji, kjer je zvezdnica dopustovala velik del poletja. Svojim sledilcem je pokazala več oprav, v katerih se je sprehodila pri naših zahodnih sosedih, izstopale pa so fotografije, na katerih je bila oblečena zgolj v nedrček in krilo.

44-letnica je delila tudi različne fotografije krajev, vključno z nekaj vpogledi v lokalno kulinariko, naravo in arhitekturo. "ITALIJA 2025," je zapisala pod objavo.

Zvezdnica je med svojim potovanjem po italijanskih mestih dvignila ogromno prahu, največkrat prav s svojim videzom. Splet in rumeni tisk so pred dnevi preplavile njene fotografije iz podelitve nagrad DVF v Benetkah, kamor je mati štirih otrok prišla v drzni kreaciji francoske modne hiše. Mnenje številnih je namreč bilo, da obleka premalo pusti domišljiji in da je izbor oprave popolnoma neokusen.