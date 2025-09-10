Kim Kardashian v Italiji znova v drznih opravah

Kim Kardashian je na družbenem omrežju delila fotografije z letošnjega oddiha po Italiji, kjer je zvezdnica dopustovala velik del poletja. Svojim sledilcem je pokazala več oprav, v katerih se je sprehodila pri naših zahodnih sosedih, izstopale pa so fotografije, na katerih je bila oblečena zgolj v nedrček in krilo.
44-letnica je delila tudi različne fotografije krajev, vključno z nekaj vpogledi v lokalno kulinariko, naravo in arhitekturo. "ITALIJA 2025," je zapisala pod objavo.
Zvezdnica je med svojim potovanjem po italijanskih mestih dvignila ogromno prahu, največkrat prav s svojim videzom. Splet in rumeni tisk so pred dnevi preplavile njene fotografije iz podelitve nagrad DVF v Benetkah, kamor je mati štirih otrok prišla v drzni kreaciji francoske modne hiše. Mnenje številnih je namreč bilo, da obleka premalo pusti domišljiji in da je izbor oprave popolnoma neokusen.
S svojim videzom pa je razburila tudi njena hčerka, 12-letna North West, ki se je na večerjo v Rimu odpravila v drznem korzetu in minikrilu. "Zakaj dovolite, da 12-letni otrok nosi steznik ... oprostite, to je tako noro in škodljivo," je takrat zapisala šokirana uporabnica omrežja X.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.