Tuja scena

Kim Kardashian v Italiji znova v drznih opravah

Benetke, 10. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
5

Ameriška zvezdnica Kim Kardashian je to poletje preživela pri naših zahodnih sosedih, kjer je požela ogromno zanimanja s svojim videzom. Njene drzne modne izbire, med katerimi izstopajo nekatere skoraj provokativne, so povzročile buren odziv javnosti in dvignile precej prahu na družbenih omrežjih, kjer je zdaj delila tudi galerijo fotografij s poletnega oddiha in svojim sledilcem pokazala še nevidene oprave.

Kim Kardashian je na družbenem omrežju delila fotografije z letošnjega oddiha po Italiji, kjer je zvezdnica dopustovala velik del poletja. Svojim sledilcem je pokazala več oprav, v katerih se je sprehodila pri naših zahodnih sosedih, izstopale pa so fotografije, na katerih je bila oblečena zgolj v nedrček in krilo.

 44-letnica je delila tudi različne fotografije krajev, vključno z nekaj vpogledi v lokalno kulinariko, naravo in arhitekturo. "ITALIJA 2025," je zapisala pod objavo.

Preberi še Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Zvezdnica je med svojim potovanjem po italijanskih mestih dvignila ogromno prahu, največkrat prav s svojim videzom. Splet in rumeni tisk so pred dnevi preplavile njene fotografije iz podelitve nagrad DVF v Benetkah, kamor je mati štirih otrok prišla v drzni kreaciji francoske modne hiše. Mnenje številnih je namreč bilo, da obleka premalo pusti domišljiji in da je izbor oprave popolnoma neokusen.

Preberi še Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

S svojim videzom pa je razburila tudi njena hčerka, 12-letna North West, ki se je na večerjo v Rimu odpravila v drznem korzetu in minikrilu. "Zakaj dovolite, da 12-letni otrok nosi steznik ... oprostite, to je tako noro in škodljivo," je takrat zapisala šokirana uporabnica omrežja X.

Kim Kardashian Videz Potovanje Italija North West
sabro4
10. 09. 2025 12.12
+1
@Amor Feti: zaradi ogromne zadnjice in zreduciranih možganov, aja pa še botoxa je polna povsod
ODGOVORI
1 0
Sushilover
10. 09. 2025 12.09
+2
#Amor Fati, saj vem, da veš, amšak za tiste, ki ne vedno: tale se je prebila med slavne s "posnetkom coitusinterruptus", ki naj bi "kao ušel v javnost" leta 2007. Razkazovala se je torej rada že od samega začetka objavljanja v javnosti. In to počne še danes. Neumni sledilci pa skrbijo s klikanjem na njene objave, da ji cinglja na račun. Pa jasno, njena podjetja mati , ki jo je vedno tyudi enako znala vnovčit naokoli ima tudi prste vmes.
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
10. 09. 2025 11.43
+2
Naj me nekdo prosim spomni. Zaradi česa je že ta ženska postala slavna?
ODGOVORI
2 0
dujedrag
10. 09. 2025 12.14
privat posnetek....pa se še pokazala, da se še kara bolj slabo
ODGOVORI
0 0
