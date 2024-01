Italijansko vplivnico preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji

Italijanski varuh konkurence je že prejšnji mesec ugotovil, da so potrošnike s kampanjo zavajali. Pristojni regulator pa je oglobil dve podjetji Ferragnijeve in proizvajalca kolačev Balocco za približno 1,4 milijona evrov, ker so namigovali, da potrošniki z nakupom pandora prispevajo za dobrodelno dejanje. Balocco je namreč že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50.000 evrov. Prodaja spornih kolačev je medtem Ferragnijevi prinesla več kot milijon evrov.

Odvetnik vplivnice je v torek za AFP potrdil, da Ferragnijevo uradno preiskuje tožilstvo v Milanu zaradi suma hujše prevare. To še ne dokazuje njene krivde, obstaja pa dovolj dokazov za uvedbo preiskave, je dodal. "Nisem zaskrbljena, saj sem vedno delovala v dobri veri in prepričana sem, da se bo to izkazalo v preiskavi, ki poteka," je v izjavi povedala 36-letna Ferragnijeva. V podjetju Balocco pa so se opravičili, ker naj bi njihovo kampanjo mnogi razumeli narobe. Zagotovili so, da pri preiskavi sodelujejo z oblastmi.