Ivan Šarić: Slovensko občinstvo mi je všeč, ker je zelo inteligentno

Ivan Šarić , eden večjih hrvaških stan up komikov, je svojo kariero začel pred približno 14 leti. Leta 2005 mu je prijatelj posodil DVD na katerem je bil stand up nastop legendarnega, a žal pokojnega igralca Robina Williamsa . Tako se je vse začelo. Ivan je našel novo strast in z nastopi začel po lokalnih zadarskih klubih in počasi začel dobivati izkušnje in s tem postajal vse večji. Med drugim so njegovi začetki zaznamovani tudi s Slovenijo, saj pri nas nastopa že vseh 14 let. Tudi letos je bil gost na zadnjem večeru Panča, festivala stand up komedije. V intervjuju nam je povedal, kakšno občinstvo so Slovenci in kako se je končala zgodba izpred šestih let, ko se je kar preko Youtuba prijavil za službo pri legendarnem ameriškem televizijskem komiku Jonu Stewart.

Ivan, si eden najbolj znanih hrvaških stand up komikov v Sloveniji. Imaš tudi kar nekaj izkušenj z nastopanjem pri nas. Kako bi opisal slovensko občinstvo?

Hvala za te besede. V Sloveniji se je moja kariera tudi začela, takrat sem celo več nastopal pri vas, kot doma na Hrvaškem. Moj odnos s slovenskim občinstvom je odličen. Rad jih imam in zelo so inteligentni, kar mi je zelo všeč. Preseneti me, koliko moram jaz biti pametnejši in ne omiliti nekaterih šal, ker od mene pričakujejo veliko več. Res, hvala Slovencem.

Je kakšna tema, ki pri Slovenci vedno ’zažge’? Tema, zaradi katere žanješ salve smeha?

Absolutno. Recimo ’čefurji’, čeprav to zveni zelo bazično. Mislim, da najbolj nasmejijo razlike med Slovenijo kot takšno in Slovenijo, kot jo doživljamo vsi ostali narodi nekdanje države Jugoslavije. Torej, kako mi, ostali narodi, vidimo vsakdanje stvari pri vas, ki jih vi niti ne zaznate, ker ste jih navajeni. Na primer pica burek in 'čefurji'. To dvoje obstaja samo v Sloveniji. Zanimivo je videti svojo kulturo skozi druge oči.

Je kakšna tema, na račun katere se nikoli ne šališ?

Tuja bolezen in tuja družina.

Slabe izkušnje ali … ?

V stand upu se lahko delaš norca iz čisto vseh tem in vseh oseb, je pa moja osebna filozofija, da se teh dveh tem preprosto ne dotikam.

Zdaj si v stand upu že 14 let. Se ti je kdaj zgodilo, da je kakšna šala naletela na neodobravanja?

Težko se zdaj spomnim česa posebnega, ampak bom tako rekel – vsak neuspešen nastop, vsaka neuspela šala te nauči, da se iz tega naučiš nekaj. Predvsem zato, ker si na odru sam in se skozi nastope naučiš tudi, kako v primeru neuspele šale rešiti samega sebe in se izvleči iz neprijetne situacije. Zaradi slabih nastopov, slabih šal, si boljši komik. Nič se ne moreš naučiti iz dobrega nastopa. Najpomembneje je, da si iskren sam do sebe in se oceniš čim bolj objektivno.

Ali ljudje, zato ker si komik, tudi na ulici, ko te srečajo, pričakujejo, da boš nenehno smešen, da si poln šal in tisti, ki zabava ljudi okoli sebe?

Ljudje to vsekakor pričakujejo. Sem pa že zdavnaj prešel to fazo, da moram ljudi vedno nasmejati, ker je to del moje slabe samozavesti. To je moja služba. Če bo v pogovoru kaj izpadlo smešno, super, ampak nikoli pa na silo. Neumno se je šaliti na silo.

Nekje sem prebrala, da Ivan Šarić v prostem času ni tako smešen kot, ko je na odru. Kako to komentiraš?

S tem se lahko strinjam. Predstavljaj si, da si vedno smešen, kako naporen bi bil ljudem okoli sebe. Komedija izhaja iz tega, da resne situacije, ki se ti zgodijo, neke resne filozofije, o katerih si razmišljal, preneseš na oder in jih predstaviš na komičen način. Mora se zgoditi drama, da bi nastala komedija.

Pred približno šestimi leti si na Youtube objavil posnetek, s katerim si se prijavil za službo pri znanem Jonu Stewartu. Kako se je zaključila ta zgodba?

To mi je odprlo veliko vrat, tako na Balkanu kot po svetu, čeprav se Jon nikoli ni javil. To sem naredil zase. To idejo sem imel v glavi že dve leti preden sem dejansko objavil in bilo me je bilo zelo strah to objaviti na internetu. Da sem video dejansko objavil ni vedel nihče, mogoče sta vedeli moja mama in dekle. Bom pa slej kot prej prišel do njega, sigurno. (smeh)