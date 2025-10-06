Ivan Zak s Slovenko dahnil usodni da

Po poročanju portala Jaska Online se je poročil priljubljen hrvaški pevec Ivan Zak . Usodni da sta dahnila skupaj s Slovenko, s katero sta že več let v zvezi.

Novica o poroki je mnoge presenetila, saj v javnosti ni bilo znanih informacij o načrtovanju poroke. Na svatbi naj bi bilo okoli sto ljudi.

S fotografije, ki so jo objavili na Jaska Online, je razvidno, kako sta mladoporočenca zaplesala pred svati. Ti naj bi se sprva zbrali na domu hrvaškega pevca v Gornjem Desincu, poroka pa naj bi se odvila v Novem Zagrebu.