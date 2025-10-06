Ivan Zak s Slovenko dahnil usodni da

Po poročanju portala Jaska Online se je poročil priljubljen hrvaški pevec Ivan Zak. Usodni da sta dahnila skupaj s Slovenko, s katero sta že več let v zvezi.
Novica o poroki je mnoge presenetila, saj v javnosti ni bilo znanih informacij o načrtovanju poroke. Na svatbi naj bi bilo okoli sto ljudi.
S fotografije, ki so jo objavili na Jaska Online, je razvidno, kako sta mladoporočenca zaplesala pred svati. Ti naj bi se sprva zbrali na domu hrvaškega pevca v Gornjem Desincu, poroka pa naj bi se odvila v Novem Zagrebu.
Zak je pred slabimi tremi leti v intervjuju za 24ur.com povedal, da ima rad Slovenijo. "Občinstvo je fenomenalno, zelo radi sodelujejo in komunicirajo z izvajalcem cel koncert," je povedal. V svoji diskografiji ima tudi skladbo, ki ga posebej veže na Slovenijo. "Meni se s tobom – to je pesem, za katero sem videospot posnel v Sloveniji in takrat me je navdušila vaša lepa narava in pokrajina," je še dejal tedaj.
