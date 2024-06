Ivana Knoll glavna atrakcija med hrvaškimi navijači v Nemčiji

OGLAS

Čeprav so naši južni sosedje sila enoten narod, kadar govorimo o športu, jih sobotni poraz hrvaške izbrane vrste na evropskem prvenstvu v nogometu proti Španiji očitno ni kaj preveč pretresel. Številni navijači so imeli namreč veliko več dela kot z navijanjem, z druženjem in s fotografiranjem z najbolj znano hrvaško navijačico Ivano Knoll.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Ivana Knoll je bila glavna atrakcija na tribuni v Berlinu. icon-picture-layer-2 1 / 7

Vplivnica, ki je nase opozorila na svetovnem prvenstvu v Katarju pred dvema letoma, je namreč tudi tokrat poskrbela, da jo je prav vsak opazil. Prvo tekmo je seveda spremljala iz tribune v Berlinu, oblečena v nederček s belo-rdečo šahovnico. Nosila je še dolge široke hlače, s spuščenimi lasmi in rdečo šminko, pa je bila glavna atrakcija med navijači.

Številni so se namreč kar med tekmo želeli fotografirati z njo, prav tako je bila v središču pozornosti pred in po tekmi, ko se je sprehajala pred stadionom. Tudi medtem ko je za televizijo Sky Sport pred tekmo dajala izjavo, ni imela miru pred hrvaškimi navijači.

Ob njej in nekoliko zbegani novinarki, ki se ob situaciji ni mogla prenehati smejati, so navijači vzklikali njeno ime in se kar pred kamero poskušali fotografirati z njo. Ivana je kasneje posnetek delila na družbenih omrežjih in zapisala, da je bil to zanjo eden najbolj zabavnih intervjujev, ki jih je naredila v življenju. Vplivnica je sicer napovedala zmago domače Hrvaške z rezultatom 2 proti 1, a njena želja se ni izpolnila. Je pa dokazala, da ji nemščina ne dela težav, saj je novinarki odgovarjala kar po nemško.

