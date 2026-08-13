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Tuja scena

Ivana Knoll na Ibizi v družbi nekdanjega Viktorijinega angelčka

Ibiza, 13. 08. 2026 10.00 pred 5 urami 2 min branja 20

Avtor:
K.A.
Ivana Knoll je na Ibizi uživala v družbi manekenka Stelle Maxwell.

Ivani Knoll kariera vplivnice in didžejke ne prinaša le luksuznih potovanj po vsem svetu in nastopov v najboljših klubih. Hrvatica ima večkrat priložnost spoznati tudi svetovno znane obraze. Nekoč se je že srečala in fotografirala z didžejem Davidom Guetto pa nogometašem Ronaldom, zdaj pa je v zbirko 'selfijev' z znanimi dodala še Stello Maxwell.

V zadnjih letih je Ivana Knoll, ki je svojo slavo prvotno zgradila kot najbolj znana hrvaška nogometna navijačica, postala neizogibno ime na svetovnem parketu vplivnic in didžejk. Njen status ji tako ne omogoča le luksuznih potovanj po svetu in nastopov v najboljših klubih, temveč tudi zvezdniško družbo.

Ivana Knoll je na Ibizi uživala v družbi manekenka Stelle Maxwell.
Ivana Knoll je na Ibizi uživala v družbi manekenka Stelle Maxwell.
FOTO: Instagram

Hrvatica se trenutno mudi na Ibizi, kjer je imela priložnost spoznati eno najuspešnejših svetovnih manekenk. Kot se je Ivana pohvalila na družbenih omrežjih, je Stello Maxwell srečala v enem od klubov na otoku zabave in skupaj sta se tudi fotografirali. 33-letnica in tri leta starejši nekdanji Viktorijin angelček sta se skupaj očitno tudi dobro zabavali, saj sta se srečali v klubu UNVRS, ki velja za eno novejših in najbolj priljubljenih destinacij za tiste, ki iščejo vrhunsko nočno zabavo v mediteranskem slogu.

Preberi še Ivana Knoll po srečanju z Guetto tudi v družbi legendarnega Ronalda

Manekenka belgijskega porekla ima za seboj sicer izjemno bogato kariero v svetu mode. Poleg sodelovanja z znamko Victoria's Secret je 36-letnica redno hodila po pistah v kreacijah dizajnerjev svetovnega ranga, vključno z delom za pokojna Karla Lagerfelda in Alexandra McQueena. Njen vpliv v industriji se ne meri le v številu revij, temveč tudi v njeni prepoznavnosti na družbenih omrežjih in stalni prisotnosti v medijih. Danes velja za eno najbolje plačanih in najbolj prepoznavnih imen v manekenstvu, kar potrjujejo številne naslovnice revije Vogue in drugi modni presežki v njenem obsežnem življenjepisu.

Stella Maxwell velja za eno najuspešnejših manekenk na svetu.
Stella Maxwell velja za eno najuspešnejših manekenk na svetu.
FOTO: AP

Zanimiva je tudi njena zasebnost, saj nikoli ni skrivala, da so ji všeč tako moški kot ženske. Leta 2015 so mediji razkrili njeno razmerje z Miley Cyrus, nato pa je večji del obdobja med letoma 2016 in 2019 preživela z zvezdnico filmov Somrak, Kristen Stewart. Leta 2019 se je za kratek čas zapletla tudi v razmerje z zdaj pokojnim članom skupine One Direction, Liamom Paynom.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI20

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Xmmx
13. 08. 2026 15.58
Nase kmeticke ne morjo pridt na ta nivo
Odgovori
0 0
Kostorog
13. 08. 2026 15.24
Keš pipika.
Odgovori
+1
1 0
Kmet ljubi Janeza
13. 08. 2026 15.17
O bože, spet se piše o tej ženski. Bolano.
Odgovori
+2
2 0
planetZ3
13. 08. 2026 15.16
Zakaj si je narisala brke?
Odgovori
+1
1 0
Dacar
13. 08. 2026 13.32
Umetna inteligenca
Odgovori
0 0
barbamama
13. 08. 2026 13.37
Ne, naravna neumnost pa....
Odgovori
+1
1 0
2fast4
13. 08. 2026 12.54
Veliko belega toka v okolici...
Odgovori
+2
2 0
Lark
13. 08. 2026 12.30
Leta nazaj je bila še lepa. Zdaj pa gre počasi po poteh Urške Čepin...
Odgovori
+3
3 0
Xmmx
13. 08. 2026 15.59
Si pa res najdu primerjavo..una nasa ni za nikamor
Odgovori
0 0
sencina
13. 08. 2026 12.26
Ce ni to predelana slika sta spaki.
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
13. 08. 2026 11.52
A bejž no, moji otroci so tudi tam.
Odgovori
-1
0 1
mojcd
13. 08. 2026 11.34
Obsedena s potrebo biti prepoznaven, življenje jo pa prehiteva
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
13. 08. 2026 11.04
Se bo še česa nalezla!!?
Odgovori
0 0
zeko2105
13. 08. 2026 11.01
kak članek, pa koga to zanima
Odgovori
+5
5 0
Slash
13. 08. 2026 10.56
Razlika je očitna!
Odgovori
+1
1 0
pingvinislo5
13. 08. 2026 10.50
ivana in Stella sta kot fičo in mercedes.
Odgovori
+3
4 1
mojcd
13. 08. 2026 11.34
Obe sta multiple
Odgovori
0 0
hapiness
13. 08. 2026 10.46
bruh..
Odgovori
+5
5 0
Colgate
13. 08. 2026 10.45
✂️✂️✂️✂️✂️
Odgovori
+5
5 0
wsharky
13. 08. 2026 10.44
kaj sta si delali ufffff
Odgovori
+0
3 3
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