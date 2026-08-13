Ivana Knoll na Ibizi v družbi nekdanjega Viktorijinega angelčka

V zadnjih letih je Ivana Knoll, ki je svojo slavo prvotno zgradila kot najbolj znana hrvaška nogometna navijačica, postala neizogibno ime na svetovnem parketu vplivnic in didžejk. Njen status ji tako ne omogoča le luksuznih potovanj po svetu in nastopov v najboljših klubih, temveč tudi zvezdniško družbo.

Ivana Knoll je na Ibizi uživala v družbi manekenka Stelle Maxwell. FOTO: Instagram

Hrvatica se trenutno mudi na Ibizi, kjer je imela priložnost spoznati eno najuspešnejših svetovnih manekenk. Kot se je Ivana pohvalila na družbenih omrežjih, je Stello Maxwell srečala v enem od klubov na otoku zabave in skupaj sta se tudi fotografirali. 33-letnica in tri leta starejši nekdanji Viktorijin angelček sta se skupaj očitno tudi dobro zabavali, saj sta se srečali v klubu UNVRS, ki velja za eno novejših in najbolj priljubljenih destinacij za tiste, ki iščejo vrhunsko nočno zabavo v mediteranskem slogu.

Manekenka belgijskega porekla ima za seboj sicer izjemno bogato kariero v svetu mode. Poleg sodelovanja z znamko Victoria's Secret je 36-letnica redno hodila po pistah v kreacijah dizajnerjev svetovnega ranga, vključno z delom za pokojna Karla Lagerfelda in Alexandra McQueena. Njen vpliv v industriji se ne meri le v številu revij, temveč tudi v njeni prepoznavnosti na družbenih omrežjih in stalni prisotnosti v medijih. Danes velja za eno najbolje plačanih in najbolj prepoznavnih imen v manekenstvu, kar potrjujejo številne naslovnice revije Vogue in drugi modni presežki v njenem obsežnem življenjepisu.

Stella Maxwell velja za eno najuspešnejših manekenk na svetu. FOTO: AP