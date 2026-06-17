Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ivana Knoll na svetovnem prvenstvu pokazala didžejske veščine

Los Angeles, 17. 06. 2026 13.43 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
E.M.
Ivana Knöll

Najbolj znana hrvaška navijačica Ivana Knoll je v okviru svetovnega prvenstva nastopila na festivalu za oboževalce nogometa v Los Angelesu. Hrvatica, ki ima poleg manekenske in podjetniške žilice tudi glasbeno, je kot didžejka poskrbela za glasbeno zabavo, posnetek nastopa pa kasneje delila s svojimi sledilci na Instagramu.

33-letna Ivana Knoll je že pred nastopom sledilcem razkrila, koliko ji priložnost, da se predstavi na odru festivala, namenjenega obiskovalcem svetovnega prvenstva v nogometu, pomeni: "Skoraj celo dopoldne sem jokala, pa jočem zelo redko. Lahko si predstavljate, kako pomembno je to zame," je zapisala in se spomnila poti, ki jo je iz Hrvaške pripeljala na enega največjih odrov, povezanih s svetovnim prvenstvom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodala je, kako je svojo kariero zgradila brez pomoči agentov in menedžerjev: "To je še posebej težko v glasbeni industriji, ki je zelo moško usmerjena in kjer je za žensko izjemno težko prebiti se na didžej sceno." Po nastopu je s sledilci delila posnetek zabave, na katerem je razvidno, kako je Hrvatici uspelo animirati množico.

Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.

ivana knoll nogomet svetovno prvenstvo

Poljub v baru: bivši fant Taylor Swift znova zaljubljen

Komičarka prodala vse nepremičnine v ZDA: Ko Trump zaključi, se vrnem

24ur.com Ivana Knoll ni več le navijačica, prvič navdušila tudi kot didžejka
24ur.com Ivana Knoll osvojila naziv najboljše didžejke med vplivnicami
24ur.com Ivani Knoll med mundialom v zasebna sporočila 'skočili' tudi nogometaši
Moskisvet.com Tako seksi Ivane Knoll še niste videli
24ur.com Hrvaška navijačica iz Katarja v družbi hollywoodskih zvezd
24ur.com Hrvaški nogometni reprezentant navdušil s svojim glasbenim talentom
24ur.com 'Vroča' Hrvatica bo nastopila med polčasom nogometne tekme
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
17. 06. 2026 15.14
Play in sync zna stisnit, to je pa to. Ne samo Ivana, pa se kaksna Dj Ksenija, prevec je teh "DJev"
Odgovori
0 0
Kmet ljubi Janeza
17. 06. 2026 15.04
didžejske veščine... hahaha... to bo ja. Še ena kvazi
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
17. 06. 2026 14.59
Ce ivana nebi imela melon, ki jih tako rada razkazuje, nebi bilo iz njene karjere nič.
Odgovori
+1
1 0
mamma mia
17. 06. 2026 15.11
Saj jih ni imela.Morala jih je kupiti,da jih je dala na ogled.Tudi kot DJ ni nikoli glih oblečena.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
17. 06. 2026 14.45
Ivana pokaži vse.
Odgovori
+1
1 0
Davao
17. 06. 2026 14.39
Celulitka zopet išče pozornost ampak njena leta so minila
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
17. 06. 2026 14.28
naj trese to silikonsko telo, dokler je mlada in aktualna tudi na DJ trgu. Mladost je minljiva, za ženske prehitro, sploh taoperirane in dopolnjene s silikonom.
Odgovori
+2
3 1
sencina
17. 06. 2026 14.25
Ma močna plučna krila.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
Zakaj uspešni Slovenci znova sedejo v šolske klopi – razlog ni to, kar mislite
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
moskisvet
Portal
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Zvezdnik razkril diagnozo raka
Zvezdnik razkril diagnozo raka
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763