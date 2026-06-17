Ivana Knoll na svetovnem prvenstvu pokazala didžejske veščine

33-letna Ivana Knoll je že pred nastopom sledilcem razkrila, koliko ji priložnost, da se predstavi na odru festivala, namenjenega obiskovalcem svetovnega prvenstva v nogometu, pomeni: "Skoraj celo dopoldne sem jokala, pa jočem zelo redko. Lahko si predstavljate, kako pomembno je to zame," je zapisala in se spomnila poti, ki jo je iz Hrvaške pripeljala na enega največjih odrov, povezanih s svetovnim prvenstvom.

Dodala je, kako je svojo kariero zgradila brez pomoči agentov in menedžerjev: "To je še posebej težko v glasbeni industriji, ki je zelo moško usmerjena in kjer je za žensko izjemno težko prebiti se na didžej sceno." Po nastopu je s sledilci delila posnetek zabave, na katerem je razvidno, kako je Hrvatici uspelo animirati množico.

Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.