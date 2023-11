Ivana Knoll o življenju v Dubaju: Ženska me je napadla zaradi mojih kopalk

"Prvič sem v Dubaju. Moram priznati, da me je povsem presenetilo dejstvo, da je Katar bolj odprt kot Dubaj. Tukaj imam vsak dan nekaj težav. V restavracijo grem primerno oblečena, pa pravijo, da ni primerno. Vidim ljudi, ki so manj oblečeni od mene in brez težav vstopijo," je delila na svojem družbenem omrežju.

Zvezdnica pa težav zaradi oblačil ni imela le v restavracijah, ampak tudi med snemanjem na plaži. "Nosila sem samo bikini, dolge rokave in krilo. Do mene je stopila ženska in začela panično kričati, naj se umaknem, ker me njeni otroci opazujejo. Kaj se tukaj dogaja? Je v Dubaju vedno tako ali imam samo jaz težave? Ne razumem," je opisala svojo izkušnjo presenečena Hrvatica.