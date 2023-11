Ivana Knoll odgovorila na očitke: Vaše travme se začnejo v otroštvu

Ivana Knoll pogosto zbuja zavist med svojimi sledilci, saj ogromno potuje in uživa v razkošnem življenju. Kot je razkrila na svojem Instagramu, pa njeno življenje vedno ni bilo najlažje. Hrvaško vplivnico, ki se je pred kratkim vrnila iz Dubaja, kjer je bila presenečena nad negativnimi odzivi ljudi nad njenimi oblačili, so k deljenju 'življenjske lekcije' spodbudila števila sporočila njenih oboževalcev.

Ivana Knoll je priznala, da kljub temu, da je njeno življenje videti popolno, ni bilo vedno tako. "Žalostno je brati toliko žalostnih zgodb, toliko nesreče, sprašujete me, kako je moje življenje tako popolno, kako sem vedno tako srečna, bla bla. Nisem imela lahkega življenja, vendar si nikoli nisem dovolila, da zaradi tega ne bi bila srečna. Z vami bom delila dve najpomembnejši stvari, ki sem se ju naučila," je v zgodbi Instagramu delila Hrvatica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ena najbolj znanih vplivnic se je odločila, da bo po očitkih, da živi popolno življenje, s svojimi sledilci delila življenjsko lekcijo, ki se je je naučila sama. "Vse travme in težave se začnejo v otroštvu. Naš notranji otrok nikoli ne ozdravi, če mu ne prisluhnemo in nekaj naredimo glede tega," je zapisala in dodala, da imajo takšne težave tudi številni svetovno znani obrazi. "Naj vam povem, da sem v življenju srečala toliko ljudi, spoznala sem Hollywood, srečala sem najbogatejše ljudi in v njih še vedno vidim nesrečne otroke," je nadaljevala.

icon-expand FOTO: Instagram story icon-chevron-left icon-chevron-right

Priljubljena navijačica hrvaške reprezentance je poudarila, da bistvo ni v denarju in materialnih stvareh, čeprav iz fotografij, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, včasih ni videti tako. "Ves denar na svetu, ni osebe na tem planetu, ki bi te lahko osrečila, če ne delaš za to, da osrečiš sebe in svojega notranjega otroka. Veliko lahko googlaš o tem in ugotoviš, da tvoj notranji otrok trpi. Ko to razumeš, potem je pomembno, da se postaviš v pravi položaj oziroma v pravo vlogo," si je med 17-urnim letom iz Dubaja, kjer je nedavno dopustovala, v Miami čas za svoje sledilce vzela zvezdnica.

icon-expand Priljubljena navijačica hrvaške reprezentance je poudarila, da bistvo ni v denarju in materialnih stvareh, čeprav iz fotografij, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, včasih ni videti tako. FOTO: Profimeda

31-letnica, ki je nedavno na družbenih omrežjih delila svojo negativno izkušnjo z odzivom ljudi na njena oblačila v Dubaju, je med drugim svojim oboževalcem podala nekaj primerov, kdaj ljudje izgubimo svoje primarne vloge v življenju. "Toliko je situacij, ko izgubimo vlogo otroka, brata ali sestre, partnerja ... Poskušamo najti delčke, ki manjkajo, a nič ne manjka, le postaviti se moraš v naravni položaj, kjer si otrok svojih staršev, partner svojega partnerja, brat ali sestra svojim bratom in sestram. Ko se postavite v pravi položaj in najdete ljubezen do sebe in samospoštovanje, je najpomembnejša pot v vašem življenju lestvica, ki si sledi takole: jaz, hobiji/kaj vas veseli, razmerje, delo, otroci, prijatelji in starši," je nadaljevala.