Ivana Knoll po 13 letih spet samska: Življenje naju je spremenilo

"Ni slabo biti samski," je dejala v odgovor svojim sledilcem, ki so jo vprašali, zakaj je samska. 31-letnica je nato dobila tudi vprašanje, kaj se je zgodilo z njenim fantom, na kar je brez zadržkov odgovorila. "Nič se ni zgodilo, hvala bogu. Življenje naju je spremenilo, a on bo vedno moja številka ena, moja največja ljubezen. In veste, včasih se česa ne da ponoviti. Vedno ga bom hranila v srcu in mu varovala hrbet," je povedala in razkrila, da sta bila skupaj 10 let.