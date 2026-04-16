Ivana Knoll po nastopu na smučišču samo v kopalkah pozirala na snegu

Če je včasih veljalo, da so kopalke obvezna oprema, ko se odpravimo na morje, se danes znajdejo tudi v kovčku, ko se odpravimo na smučišče. Pri navadnih smrtnikih morda zato, da se bodo po smučanju sprostili v kakšnih vročih bazenih, za zvezdnice pa zato, da bodo skoraj gole pozirale na snegu. Da je nastavljanje fotografom le v kopalkah sredi zimske idile postalo že skoraj nekaj povsem običajnega, dokazuje tudi Ivana Knoll.

Vroča Hrvatica je nedavno kot didžejka nastopila na enem od švicarskih smučišč, kjer je s svojo glasbo zabavala ljubitelje belih strmin. "Kakšen vikend. Nastopala sem na festivalu v snegu, spoznala nekaj odličnih ljudi, preživela strah pred višino v gondoli, pojedla preveč Haribo bonbonov ..." je strnila svoje vtise po nastopu in celotnem vikendu.

Po opravljenem delu pa je niso ustavile niti nizke temperature, saj je skočila v kopalke in pozirala fotografom. Fotografije, na katerih je oblečena le v miniaturni bikini in puhaste škornje, na obrazu pa ima velika temna sončna očala, so seveda navdušile njene oboževalce. Še posebej moško populacijo, saj zapeljiva vplivnica spet malo prepušča domišljiji. "Ne bi bila jaz, če se po nastopu ne bi znašla v bikiniju na snegu. Snežne vibracije so bile neverjetne ... hvala za energijo," je zapisala ob objavi fotografij.