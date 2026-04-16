Tuja scena

Ivana Knoll po nastopu na smučišču samo v kopalkah pozirala na snegu

Nendaz, 16. 04. 2026 13.01 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
ivana knoll

Poziranje na snegu zgolj v kopalkah ali spodnjem perilu je v svetu zabave postalo že stalnica. Medtem ko se navadni smrtniki po smučiščih sprehajajo v bundah in kapah, se zvezdnice pomanjkljivo oblečene nastavljajo fotografskim objektivom. Zadnja v vrsti takšnih, ki je niso ustavile nizke temperature, je tudi Ivana Knoll.

Če je včasih veljalo, da so kopalke obvezna oprema, ko se odpravimo na morje, se danes znajdejo tudi v kovčku, ko se odpravimo na smučišče. Pri navadnih smrtnikih morda zato, da se bodo po smučanju sprostili v kakšnih vročih bazenih, za zvezdnice pa zato, da bodo skoraj gole pozirale na snegu. Da je nastavljanje fotografom le v kopalkah sredi zimske idile postalo že skoraj nekaj povsem običajnega, dokazuje tudi Ivana Knoll.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vroča Hrvatica je nedavno kot didžejka nastopila na enem od švicarskih smučišč, kjer je s svojo glasbo zabavala ljubitelje belih strmin. "Kakšen vikend. Nastopala sem na festivalu v snegu, spoznala nekaj odličnih ljudi, preživela strah pred višino v gondoli, pojedla preveč Haribo bonbonov ..." je strnila svoje vtise po nastopu in celotnem vikendu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po opravljenem delu pa je niso ustavile niti nizke temperature, saj je skočila v kopalke in pozirala fotografom. Fotografije, na katerih je oblečena le v miniaturni bikini in puhaste škornje, na obrazu pa ima velika temna sončna očala, so seveda navdušile njene oboževalce. Še posebej moško populacijo, saj zapeljiva vplivnica spet malo prepušča domišljiji. "Ne bi bila jaz, če se po nastopu ne bi znašla v bikiniju na snegu. Snežne vibracije so bile neverjetne ... hvala za energijo," je zapisala ob objavi fotografij.

Preberi še 'Vroča' Hrvatica bo nastopila med polčasom nogometne tekme

Prsata zvezdnica, ki slovi tudi kot goreča navijačica hrvaške nogometne reprezentance, trenutno živi v Združenih državah Amerike. Poleg uspešne kariere vplivnice, ki rada navdušuje s skoraj golimi in zapeljivimi fotografijami, ji gre odlično tudi pri ustvarjanju glasbe, saj jo vedno pogosteje vabijo na različne dogodke. Nedavno so se ji izpolnile tudi sanje, saj je nastopala med polčasom nogometne tekme svoje ljube Hrvaške in Kolumbije.

ivana knoll smučišče nastop švica kopalke

Ivanka Trump delila fotografije z dekliščine bodoče svakinje

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
16. 04. 2026 13.29
"Uspešna kariera vplivnice, ki rada navdušuje s skoraj golimi in zapeljivimi fotografijami...2 - takšne "vplivnice" drugje po svetu imenujejo porno zvezde.
Odgovori
0 0
Roadkill
16. 04. 2026 13.23
ima prevelik ego ženska
Odgovori
0 0
JAZsemTI
16. 04. 2026 13.10
Če je že treba ena naj bo nazaj Severina😏
Odgovori
0 0
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
