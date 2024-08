Ivana Knoll si je na dopustu na grškem Mikonosu zlomila nogo

Najbolj znana hrvaška navijačica in vplivnica nadaljuje poletje v svojem slogu. Ivana Knoll ves čas potuje in raziskuje lepote sveta, njena zadnja destinacija pa je grški otok Mikonos. A kot je videti po objavah na njenem Instagramu, ji tokrat ne gre vse po načrtih. Zvezdnica si je na dopustu namreč zlomila nogo, zaradi česar je morala obiskati tamkajšnjo bolnišnico, kako točno je do poškodbe prišlo, pa še ni razkrila.