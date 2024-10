Ivana Knoll želi visokega moškega: Če je nižji od 195 cm, je lahko le moj prijatelj

Ker je sama visoka 180 cm, je odločno odgovorila: "Mislim, da ne bi. Nizki fantje so lahko samo moji prijatelji. Nič pod 195 centimetrov." Ob tem je beseda nanesla tudi na poroko, Ivana, ki je trenutno samska, pa je dejala: "Hudiča ne. Sem srečno samska. Celo življenje sem v zvezah, ne morem se pritoževati, bile so čudovite, a ko pride do zakona, to ni zame. Nikoli nisem sanjala, da bi se poročila, nikoli nisem videla takšnega zakona, kot bi ga želela imeti. In rekla sem si, da se ne bom nikoli poročila, če ne bom prej videla zakonske zveze, ki si jo sama želim."