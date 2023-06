Ivana Knoll znova gostja v oddaji Piersa Morgana: 'Nisi preveč sramežljiva'

"Ne morem verjeti, da se o tem pogovarjamo leta 2023. Kot vidite, imam lastno linijo kopalk, ki jih tudi sedaj nosim. Kopalke so del življenja, vsaka babica, vsak dedek, moški, vsi nosijo kopalke. Zakaj moški niso seksualizirani, ko nosijo kopalke? Čisto drugače je. Moški lahko ponorijo za dekleti, ki so popolnoma zakrita, ni nujno, da so seksualizirana samo v bikiniju," je izrazila svoje mnenje.

Mlada Hrvatica, ki je pozornost pritegnila tudi na nedavnih nogometnih tekmovanjih, je prepričana, da sramežljiva dekleta nimajo mesta na lepotnih tekmovanjih: "Če rečem, da mi je vseeno, nosila bom bikini in ti me boš spoštoval, potem me bodo spoštovali. Dekleta, ki pridejo na lepotna tekmovanja, morajo biti samozavestna in naj jim ni mar za moške hormone. Če ni tako, ne bi smela sodelovati na tekmovanju, ker je sramežljiva. Potem bi morala biti v dnevni sobi in gledati volitve na televiziji."