Ivana Trump najverjetneje umrla zaradi zastoja srca.

Ivana Trump se je po poročanju newyorških medijev na dan smrti pripravljala na počitnice v St. Tropezu. Pred smrtjo je imela kosilo v priljubljeni italijanski restavraciji v svoji soseski, kar je razkrila lastnica restavracije Altesi's Paola Alavian. Dejala je, da je Ivana Trump med obrokom delovala nekoliko utrujeno in ni veliko pojedla.

Novica o smrti nekdanje vrhunske smučarke zelo odmeva v New Yorku, kjer sta z nekdanjim možem v 80. letih, najbolj pa leta 1992 med odmevno ločitvijo, polnila časopisne strani. Kot se je razkrilo, je namreč Donald Trump ženo varal s prihodnjo ženo Marlo Maples , Ivani pa je ob ločitvi pripadlo 14 milijonov dolarjev gotovine in več nepremičnin.

Donald Trump in Ivana sta imela tri otroke - Donalda mlajšega, Ivanko in Erica Trumpa. Ivana je bila Trumpova prva žena, on pa njen drugi mož. Za njim se je poročila še dvakrat. Trump se je pokojni ženi poklonil z lepim sporočilom, a kot je opozorila skupina Republikanci proti trumpizmu, je sožalnemu sporočilu priključil prošnjo za financiranje svoje politične kampanje.