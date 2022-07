Ivana Trump: poročena štirikrat, a v jeseni življenja ostala brez moža

Ime Ivana Trump večino najprej spomni na Donalda Trumpa oziroma njen zakon z nekdanjim predsednikom Združenih držav Amerike. Ivana je bila poročena kar štirikrat in Donald je bil njen drugi mož.

Češko-ameriška podjetnica, ki je pred nekaj dnevi umrla zaradi zastoja srca, je v svojem življenju večno zvestobo obljubila štirim moškim. A prav noben od njenih zakonov ni obstal. Kdo so moški, ki so graciozno Ivano vsaj za kratek čas prepričali, da so ji usojeni v dobrem in slabem? Prvič poročena z učiteljem smučanja Ivana je srečo v zakonu prvič poskusila z avstrijskim učiteljem smučanja Alfredom Winklmayrjem. Z njim se je poročila v Pragi novembra 1971, ko je bila stara 22 let, njun zakon pa je trajal dve leti. Kot je poročal Washington Post, je Ivanin odvetnik leta 1990 njuno zvezo opisal kot poroko iz hladne vojne, ki v resnici ni bila nikoli sklenjena. To naj bi nakazovalo na to, da je Ivana v poroko privolila, ker naj bi želela svojo svobodo izpod češkoslovaškega komunističnega režima. Ivana je namreč marca 1972 prejela avstrijski potni list, septembra istega leta pa je emigrirala v Kanado. Avgusta 1973 je uradno dosegla razvezo zakonske zveze.

icon-expand Ivana Trump FOTO: Profimedia

Potem je prišel Donald Trump Ivana in Donald Trump sta se spoznala v New Yorku leta 1976 v restavraciji Maxwell's Plum, ko je kot 26-letna manekenka živela v Montrealu. Kot je kasneje povedala za LiveSigning, ji je Trump pomagal, da je skupaj s prijatelji dobila mizo v nabito polnem lokalu, po vrh vsega pa jim je plačal večerjo, kar je Ivano navdušilo. "Nikoli nisem srečala moškega, ki bi plačal za nekaj in ni želel ničesar v zameno," je takrat povedala. Zakon sta sklenila aprila 1977 na družabni poroki, Ivana pa je bila Donaldova prva žena. Decembra istega leta se jima je rodil sin Donald Trump mlajši. Oktobra 1981 je na svet privekala še hčerka Ivanka Trump, najmlajšega sina Erica pa sta dobila januarja 1984. Ivana je bila z Donaldom poročena kar 15 let in prav ona je bila zaslužna za to, da je nekdanji predsednik Združenih držav Amerike zgradil svoj imperij. Leta 1992 sta se ločila, saj naj bi imel Donald afero z Marlo Maples. Verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da je Ivana zahtevala popolno skrbništvo za otroke. Kot je povedala za The Post, se o skrbništvu ni želela pogajati, saj je otroke vedno vzgajala ona. Pozneje sta se uspela pobotati in sta bila pred njeno smrtjo v prijateljskih odnosih. Ob njeni smrti je Donald zanjo dejal, da je bila čudovita, lepa in neverjetna ženska, ki je živela odlično in navdihujoče življenje.

icon-expand Ivana je bila z Donaldom poročena kar 15 let. FOTO: Reuters

V tretje se je znova poročila s poslovnežem Ivana, ki je slovela po svoji lepoti in je delala tudi kot manekenka, se je leta 1995 znova poročila s poslovnežem. Njen tretji mož je bil italijanski podjetnik Riccardo Mazzucchelli. Po poročanju revije People so se pojavile težave pri zaroki. Podjetnik naj bi jo sprva neuspešno zaprosil z 10-karatnim diamantom, saj ga je zavrnila, njegovo snubitev pa sprejela šele leta pozneje, ko ji je podaril ogromen burmanski safir. Tudi z njim je bila tako kot s prvim možem poročena dve leti. Ko sta se leta 1997 ločila, je Mazzucchelli povedal, da meni, da je zanjo naredil več kot Donald Trump kadar koli. Še isto leto se je Ivana odločila, da bo tretjega moža tožila za 15 milijonov dolarjev, saj naj bi kršil klavzulo o zaupnosti njune predporočne pogodbe. A Mazzucchelli je na to odgovoril z novo tožbo, v kateri je Ivano in Donalda tožil zaradi obrekovanja. Kljub vsemu sta nesoglasja na koncu rešila zunaj sodišča. Slabih pet let pred svojo nekdanjo ženo Ivano pa je po poročanju RadarOnline Mazzucchelli umrl.

icon-expand Njen tretji mož je bil italijanski podjetnik Riccardo Mazzucchelli. FOTO: AP

Za četrtega moža si je izbrala precej mlajšega Kljub trem ponesrečenim zakonom Ivana očitno ni nikoli izgubila vere v ljubezen in zakon. Leta 2008 se je znova poročila in njen četrti ter tudi zadnji mož je postal Rossano Rubicondi. Veliko mlajši italijanski igralec in podjetnica sta se poročila v luksuznem klubu v letovišču Palm Beach na Floridi, ki je sicer v lasti Donalda Trumpa. Poročila sta se po manj kot letu zveze in se v desetletju skupnega življenja večkrat zaobljubila drug drugemu. Leta 2018 sta se celo pojavila skupaj v italijanski različici oddaje Zvezde plešejo. A tudi zakon z igralcem, ki je veliko časa preživel v Italiji, Ivana pa v New Yorku in na podobnih zvezdniških lokacijah, se ni obnesel. Razšla sta se prijateljsko. In čeprav je bil Italijan veliko mlajši od svoje nekdanje žene, je umrl leto pred njo, star 49 let.

icon-expand Ivanin zadnji mož je bil italijanski igralec Rossano Rubicondi. FOTO: Profimedia