Ivana Trump žaluje za nekdanjim soprogom: Skrušena sem

Rossano Rubicondi je umrl v 50. letu. Nekdanji soprog Ivane Trump naj bi se v zadnjem letu spopadal z boleznijo, novico pa je v svet prek Twitterja ponesla italijanska televizijska voditeljica Simona Ventura. S Trumpovo je tudi po ločitvi ostal v dobrih odnosih, zadnjič so ju fotografi skupaj ujeli letos poleti.

Ivana Trump je za ameriške medije potrdila novico, o kateri so poročale italijanske medijske hiše. Umrl je njen nekdanji soprog Rossano Rubicondi. O smrti igralca in priložnostnega modela je pred dnevi na Twitterju prva spregovorila italijanska televizijska osebnost Simona Ventura, ki je ob tem objavila njuno skupno fotografijo.

icon-expand Ivana Trump in Rossano Rubicondi leta 2018. FOTO: Profimedia

''Rossano ... Hvala za pot, ki sva jo prehodila skupaj,'' je 56-letnica zapisala na družbenem omrežju. Vzrok Rubicondijeve smrti zaenkrat ni znan, čeprav so v javnost prišle informacije, da se je v zadnjem letu spopadal z boleznijo.

Rossano se je rodil 14. marca 1972 v Rimu. Pojavil se je tudi v filmu The Eighteenth Angel ob igralki Rachael Leigh Cook ter filmu The Golden Bowl, v katerem sta zaigrali tudi Uma Thurman in Kate Beckinsale. V zadnjih letih se je ukvarjal s projektom, ki ga je poimenoval Rossano To Go – odpreti je želel picerijo v floridskem West Palm Beachu.

Ivana Trump se je z Rubicondijem poročila aprila 2008, po tem, ko sta bila par kar šest let. Bil je njen četrti soprog. Slovesnost se je odvila na posestvu njenega nekdanjega soproga Donalda Trumpa, za zabavo v Mar-A-Lagu pa sta odštela kar 2,5 milijona evrov. Do ločitve je prišlo po manj kot letu dni, vseeno pa sta ostala v dobrih odnosih in leta 2018 celo skupaj zaplesala v italijanski različici šova Zvezde plešejo. Uradno sta romantično zvezo pretrgala leta 2019. Njunemu razhodu je botrovala velika razdalja, Rossano je delal v New Yorku, Miamiju in St. Tropezu: ''Najin razhod je bil prijateljske narave,'' je pojasnila Trumpova.