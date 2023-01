Ivani Knoll med mundialom v zasebna sporočila 'skočili' tudi nogometaši.

Hrvaška manekenka in vplivnica Ivana Knoll je med gostovanjem v znani podcast oddaji Barstool Sports razkrila, da so v času svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju v kontakt z njo skušali stopiti tudi nogometaši.

"Ja, spomnim se, da so mi nekateri nogometaši pisali, kako sem in bla bla bla," je dejala najbolj goreča hrvaška navijačica. Ob tem je dodala, da so ji nekateri športniki pisali že pred samo tekmo in se ji vnaprej opravičevali za izgubljene boje, a da je taka sporočila ignorirala in se nanje odzvala šele po razpletu tekme. Glede imen nogometašev je Ivana ostala skrivnostna.

Knollova je sicer že za Daily Mail pojasnila, da je prijateljstva z nogometaši ne zanimajo, saj ve, da jo ob sebi želijo le zaradi njenega videza. "Samo zabavam se z vsemi. Mislim, da me imajo ljudje radi, ker sem lepa. Ne zanima me, da bi koga spoznala tukaj. Moj namen je, da ljudi nasmejim, to je vse." Da je Ivanin videz eden njenih glavnih atributov, potrjuje tudi dejstvo, da se lahko po mundialu pohvali že z več kot 3,5 milijona sledilcev na Instagramu.