Ivanka Trump delila fotografije z dekliščine bodoče svakinje

Ivanka Trump bo kmalu dobila novo svakinjo. Hči ameriškega predsednika je na družbenem omrežju delila tri fotografije, ki so nastale na skrbno načrtovani in varovani dekliščini bodoče neveste Bettine Anderson , ki bo kmalu pred oltar stopila z Donaldom Trumpom mlajšim .

"Na dekliščini Bettine Anderson smo praznovale ljubezen, družino in nove začetke. Zelo sem hvaležna, da smo delile ta vesel trenutek," je zapisala ob fotografiji, na kateri v družbi bodoče neveste, svakinje, hčerke in sestre pozira pred objektivom.

39-letna Bettina je na svoji dekliščini, katere tema je bila 'Začarani vrt', nosila belo obleko brez naramnic, ostale ženske pa so izbrale obleke srednje dolžine z rožastim potiskom. Fotografije dekliščine je na družbenem omrežju delila tudi bodoča nevesta, na njih pa je pokazala, da se je svečanega dogodka udeležil tudi zaročenec. Prizorišče je bilo praznično okrašeno, manjkale pa niso niti trinadstropna torta in darilne vrečke za povabljence.

"Še vedno razmišljam o tem, kako poseben in lep je bil ta dogodek. Obkrožena sem bila z ženskami, ki jih občudujem, jih imam rada in sem hvaležna, da mi stojijo ob strani. To mi je pomenilo več, kot lahko besede opišejo," je zapisala, nato pa zaročencu sporočila: "Donald Trump mlajši, komaj čakam, da se poročiva!"

Kot je pred mesecem poročal Page Six, je bila dekliščina v dvorcu na Floridi, kot je povedal vir blizu bodoče neveste, pa je bilo povabljenih približno 100 ljudi. Par se je zaročil decembra lani, po približno letu zveze.