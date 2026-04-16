Ivanka Trump delila fotografije z dekliščine bodoče svakinje

Florida, 16. 04. 2026 12.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Ivanka Trump

Ivanka Trump je na družbenem omrežju delila fotografije, ki so nastale na dekliščini Bettine Anderson, zaročenke njenega brata Donalda Trumpa mlajšega. 44-letna hči ameriškega predsednika je zapisala, da so ženske praznovale ljubezen, družino in nove začetke, z njo in bodočo nevesto pa so pozirale še svakinja, hči in sestra.

Ivanka Trump bo kmalu dobila novo svakinjo. Hči ameriškega predsednika je na družbenem omrežju delila tri fotografije, ki so nastale na skrbno načrtovani in varovani dekliščini bodoče neveste Bettine Anderson, ki bo kmalu pred oltar stopila z Donaldom Trumpom mlajšim.

"Na dekliščini Bettine Anderson smo praznovale ljubezen, družino in nove začetke. Zelo sem hvaležna, da smo delile ta vesel trenutek," je zapisala ob fotografiji, na kateri v družbi bodoče neveste, svakinje, hčerke in sestre pozira pred objektivom.

39-letna Bettina je na svoji dekliščini, katere tema je bila 'Začarani vrt', nosila belo obleko brez naramnic, ostale ženske pa so izbrale obleke srednje dolžine z rožastim potiskom. Fotografije dekliščine je na družbenem omrežju delila tudi bodoča nevesta, na njih pa je pokazala, da se je svečanega dogodka udeležil tudi zaročenec. Prizorišče je bilo praznično okrašeno, manjkale pa niso niti trinadstropna torta in darilne vrečke za povabljence.

Preberi še Donald Trump mlajši kmalu znova pred oltar

"Še vedno razmišljam o tem, kako poseben in lep je bil ta dogodek. Obkrožena sem bila z ženskami, ki jih občudujem, jih imam rada in sem hvaležna, da mi stojijo ob strani. To mi je pomenilo več, kot lahko besede opišejo," je zapisala, nato pa zaročencu sporočila: "Donald Trump mlajši, komaj čakam, da se poročiva!"

Kot je pred mesecem poročal Page Six, je bila dekliščina v dvorcu na Floridi, kot je povedal vir blizu bodoče neveste, pa je bilo povabljenih približno 100 ljudi. Par se je zaročil decembra lani, po približno letu zveze.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
16. 04. 2026 12.16
Upajmo da se ne bodo preveč razmnoževali
Odgovori
0 0
CorbaMorba
16. 04. 2026 12.08
A MAGice so vam hude? Roke gor....
Odgovori
0 0
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
