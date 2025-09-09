Ivanka Trump in Gisele Bündchen v ujemajočih bikinkah skupaj na jahti

Dobro razpoloženi Ivanka Trump in Gisele Bündchen sta se nedavno družili na jahti v Miamiju. Prijateljici sta sončen dan izkoristili za vnet pogovor, med katerim je hči ameriškega predsednika vneto razlagala in mahala z rokami, manekenka pa jo je pozorno poslušala. Pridružil se jima je tudi partner slednje, Joaquim Valente, skupaj pa so uživali ob poznem kosilu.
43-letna Ivanka je spodnji del telesa ogrnila v brisačo, svoje dolge svetle lase pa spela. Za zaščito pred močnimi sončnimi žarki je nadela tudi temna sončna očala. Manekenka pa je poleg zgornjega dela črnih bikink oblekla krilo z živalskim vzorcem, tudi ona si je nadela sončna očala in spela dolge lase v čop.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Dvojica je sončne žarke lovila na palubi jahte, kjer sta se jima pridružili še manekenkina 12-letna hči Vivian in njena prijateljica. 45-letnica ima hčerko in 15-letnega sina Benjamina iz zakona s Tomom Bradyjem, z Valentejem pa imata dojenčka, ki ga na jahti niso opazili. Manjkal je tudi Ivankin mož Jared Kushner, ki se je raje udeležil odprtega prvenstva v tenisu v New Yorku.
Ivanka ima tesno vez z manekenko in njenim partnerjem, pri katerem je v začetku leta trenirala borilne veščine, na družbenem omrežju pa delila video treninga.
