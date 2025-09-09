Svetli način
Tuja scena

Ivanka Trump in Gisele Bündchen v ujemajočih bikinkah skupaj na jahti

Miami, 09. 09. 2025 07.54

K.Z.
3

Ivanka Trump in Gisele Bündchen sta na jahti v Miamiju uživali v sončnem dnevu, oblekli pa sta celo ujemajoče se črne bikinke. Nasmejano hčerko ameriškega predsednika in manekenko so v objektive ujeli ulični fotografi, družbo pa jima je delal tudi Giselin partner, trener borilnih veščin, Joaquim Valente.

Dobro razpoloženi Ivanka Trump in Gisele Bündchen sta se nedavno družili na jahti v Miamiju. Prijateljici sta sončen dan izkoristili za vnet pogovor, med katerim je hči ameriškega predsednika vneto razlagala in mahala z rokami, manekenka pa jo je pozorno poslušala. Pridružil se jima je tudi partner slednje, Joaquim Valente, skupaj pa so uživali ob poznem kosilu.

Ivanka Trump in Gisele Bündchen sta uživali med klepetom na jahti.
Ivanka Trump in Gisele Bündchen sta uživali med klepetom na jahti. FOTO: Profimedia

43-letna Ivanka je spodnji del telesa ogrnila v brisačo, svoje dolge svetle lase pa spela. Za zaščito pred močnimi sončnimi žarki je nadela tudi temna sončna očala. Manekenka pa je poleg zgornjega dela črnih bikink oblekla krilo z živalskim vzorcem, tudi ona si je nadela sončna očala in spela dolge lase v čop.

Dvojica je sončne žarke lovila na palubi jahte, kjer sta se jima pridružili še manekenkina 12-letna hči Vivian in njena prijateljica. 45-letnica ima hčerko in 15-letnega sina Benjamina iz zakona s Tomom Bradyjem, z Valentejem pa imata dojenčka, ki ga na jahti niso opazili. Manjkal je tudi Ivankin mož Jared Kushner, ki se je raje udeležil odprtega prvenstva v tenisu v New Yorku.

Ivanka ima tesno vez z manekenko in njenim partnerjem, pri katerem je v začetku leta trenirala borilne veščine, na družbenem omrežju pa delila video treninga.

KOMENTARJI (3)

