Ivanka Trump trenirala jiu-jitsu s fantom Gisele Bündchen

Čeprav je Ivanka Trump prava dama, pa se v njej skriva tudi športna in borbena narava. 43-letna hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nedavno trenirala jiu-jitsu, za trening pa je izbrala studio nikogar drugega kot fanta manekenke Gisele Bündchen , Joaquima Valenteja . Posnetek treninga, ki ga je na družbenem omrežju delila tudi Ivanka, je zaokrožil po spletu, njeni oboževalci pa so navdušeni.

Videoposnetek prikazuje Ivanko, ki z Guijem Valentejem vadi gibe za samoobrambo, pri čemer ga večkrat vrže na tla. Okoli pasu je nosila moder pas, ki se običajno podeli po določenem času treninga in uspešnem obvladovanju osnovnih tehnik in položajev.

"Jiu-jitsu je več kot borilna veščina. Zakoreninjen v starodavni tradiciji, ki so jo skozi stoletja le izpopolnjevali, ponuja pot do telesne samozavesti, mentalne jasnosti in čustvenega ravnovesja. Še pomembneje pa je, da ga delimo s tistimi, ki jih spoštujemo in cenimo. Za družine, ki skupaj trenirajo, nam to daje redek dar, da rastemo drug ob drugem tako na blazini kot v življenju," so bratje Valente zapisali ob posnetku, na katerem je označena tudi Ivanka.

To ni prvič, da se je Ivanka lotila treninga. Lani je na Instagramu objavila videoposnetek, na katerem izvaja pet ključnih vaj, ki so preoblikovale njeno telo. Ivanka je priznala, da je po letih kardia in joge presedlala na vadbo za moč, ki je okrepila njene mišice.

Gisele in Joaquim na sprehodu z otrokom

Joaquima in Gisele so fotografi nedavno ujeli na prvem družinskem sprehodu, potem ko sta 5. februarja dobila prvega skupnega otroka. Čeprav se je par trudil, da bi spol in ime dojenčka ostala skrita pred javnostjo, je kmalu postalo znano, da je njun sin dobil ime River. Nekateri ameriški mediji so poročali, da bi to lahko bila povezava z njenima otrokoma iz zakona s Tomom Bradyjem.